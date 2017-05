Del 29 de Mayo al 2 de Junio Inicia Liberación de Garantías Prendarias

*A Campesinos que Cayeron en Carteras Vencidas.

Tapachula, Chis., 24 de mayo. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo público descentralizado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizó para que del 29 de mayo al 2 de junio próximo, se haga el II Foro SAE-CNC de Liberación de Garantías Prendarias, en la Unión de Ejidos Emiliano Zapata.

Lo anterior fue afirmado por Manuel Tomassini Ocaña, secretario general del Comité Regional Campesino Tapachula CNC., quien añadió, esto se hace en atención a la solicitud formulada por el comité ejecutivo nacional de la CNC a cargo de Rubén Escageda Jiménez.

Indicó, el horario de atención al público será gratuito de las 9 a 15 horas y la intención del SAE y la CNC es darle nuevamente la certeza jurídica en la tenencia no solo de la tierra sino en la acción del crédito a los campesinos y que en su momento fueron sujetos de crédito.

Abundó, que ahora aparecen en el buró de deudores y que lamentablemente por las normas de aplicación de las reglas de operación de SAGARPA, SEDATU y SEDESOL, cuando se integran en un proyecto productivo no son sujetos de apoyo por estar en cartera vencida.

Remarcó, en este foro el SAE viene a realizar los trámites directos con los interesados para devolver las garantías que dejaron como certificados parcelarios, derechos agrarios, facturas de tractores, equipo agrícola o aquellas propiedades de particulares que fueron sujerot de crédito y que están gravadas.

Todo esto conlleva a que el gobierno de la República atiende a demanda social de las organizaciones campesinas, siendo extensivo para todas las organizaciones, no solo para CNC, por lo que pueden asistir en el horario marcado, expresó.

En el foro la atención la dará personal que viene de las oficinas centrales de SAE que llega a Tapachula y la intención es traer del centro los servicios hacia la periferia del Estado y el país, para que el campesino no tenga que trasladarse, hacer más gastos y que finalmente tarden de 3 a 6 meses para darles una propuesta de pago.

Tomassini Ocaña, remató, aquí en el Foro, vienen, de inmediato se hace la propuesta y en un término de 30 a 40 minutos quedará resuelto el problema de los compañeros campesinos y sus organizaciones. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar