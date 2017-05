Detienen al Ex alcalde Ángel Barrios Zea

* LIBERARON ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA POR DELITOS COMETIDOS CUANDO FUNGIÓ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.

*ACTUALMENTE DIRECTOR DEL ISSSTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, DONDE FUE APREHENDIDO.

Tapachula, Chiapas; 24 de mayo.- Elementos de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, detuvieron en la mañana de éste miércoles al ex presidente de Tapachula, Ángel Barrios Zea, por delitos relacionados a la administración municipal que encabezó en el periodo 2005-2007.

Durante los hechos, ocurridos en la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, los uniformados cumplieron una orden de aprehensión girada por un juez en contra del ex alcalde.

Con anterioridad, Barrios Zea había sido inhabilitado por habérsele encontrado responsabilidad en diversas irregularidades cometidas en el hospital “Roberto Nettel Flores”, ubicado al Oriente de ésta ciudad, pero al cumplir con esa sanción, regresó a su plaza de médico general.

Hasta ahora fungía como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tuxtla Gutiérrez.

Fuentes extraoficiales señalaron que luego de ser detenido, el ex alcalde fue llevado ante el juez que reclamaba su presencia y se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica.

Dentro de las posibilidades que establece la ley, está el hecho de que existan elementos suficientes para dictaminarle la formal prisión, o la posibilidad de que continúe su proceso en libertad condicionada.

Barrios Zea ya había tenido problemas similares años atrás. El 18 de octubre del 2007 fue desaforado a escasos tres meses de concluir su periodo, por supuestos desvíos de recursos.

Por lo mismo se le liberó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa, según lo hizo público el entonces Ministerio de Justicia en Chiapas.

Esa misma dependencia confirmó el 06 de marzo del 2008, que policías ministeriales de Chiapas y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal lo detuvieron en la Ciudad de México, ya que no había podido comprobar el uso de 111 millones de pesos.

En esa ocasión fue puesto a disposición del juez de la causa y trasladado al penal número 14 “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, para que respondiera por los delitos que denunció el Órgano Superior de Fiscalización (OSF).

La primera denuncia presentada por el OSF, en 2005, fue porque el ex alcalde no justificó el uso de 31 millones de pesos y, después, el mismo órgano presentó una nueva denuncia por 80 millones.

Ángel Barrios fue señalado por muchos delitos durante el sexenio del gobierno que encabezó el también ex presidiario, Pablo Salazar Mendiguchía, pero nunca se le hizo nada.

Por lo contrario, se divulgó que la gran amistad entre Barrios Zea y Salazar, le bridaba un halo de inmunidad que se acabó en la administración estatal siguiente, con Juan Sabines, cuyo gobierno lo persiguió por varios estados hasta verlo en la cárcel.

A últimas fechas, al hoy detenido supuestamente se le asociaba otra vez con Salazar Mendiguchía, en un nuevo proyecto político para las elecciones del próximo año.

PROTESTA MOVIMIENTO CIUDADANO

En la tarde de éste miércoles, el diputado federal plurinominal por Zacatecas, Jorge Álvarez Maynez, del Partido Movimiento Ciudadano, emitió un mensaje relacionado a la detención del médico.

Se solidarizó con el actual presidente de ese instituto político en Chiapas, Isaac Barrios Ochoa, hijo del ex alcalde detenido.

En un video, el legislador hizo un llamado a las autoridades impartidoras de la justicia en la Entidad, para que se actúe apegado a derecho.

El sábado pasado, ese mismo congresista había estado en Tapachula para encabezar un acto político en la 3ª norte, entre la 11ª y 13ª oriente, donde se abrió al público una casa de gestoría del partido al que representa.

Cabe recodar que Isaac Barrios encabezó una rueda de prensa a inicios de agosto del año pasado en ésta ciudad, en la que estuvo además el ex presidente de Tuxtla Gutiérrez, el panista Francisco Rojas, quien por cierto también tiene en su haber un expediente abierto en la PGR (UEIORPIFAM/AP/116/2015).

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la versión oficial de todo lo ocurrido con la detención de Ángel Barrios.

Así también, sobre las órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en contra de otros ex presidentes municipales de Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello