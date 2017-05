Normalistas de la ENLEF se Oponen al Cambio de director

En protesta tomaron las instalaciones.

Tapachula, Chiapas. Mayo 24.- Estudiantes de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física (ENLEF), ubicada al sur de la ciudad, tomaron esas instalaciones en la mañana de éste miércoles, en contra de la disposición de algunos maestros de querer realizar cambios directivos internos.

Los alumnos, respaldados por su Comité Estudiantil, informaron a los medios de comunicación que un grupo de docentes de esa institución educativa, han girado oficios a la Secretaría de Educación Pública para exigir la destitución del cargo al actual director, Daniel Alejandro Escobedo García, por supuestas irregularidades,

Sin embargo, los normalistas se oponen a esos movimientos porque consideran que detrás de todo ello hay intereses turbios, y hasta probablemente corrupción.

Recordaron que han ocurrido casos similares en años anteriores, en la que los maestros han intervenido para destituir a directores y nombrar a otros a su antojo.

Por ello ha habido también otras protestas estudiantiles, y no fue sino hasta que, el 19 de abril del año pasado, cuando la Secretaría de Educación llegó a un acuerdo firmado con los jóvenes, en donde se nombró a un director externo, que es a quien ahora los maestros quieren la destitución.

Por lo pronto, los estudiantes iniciaron un plantón en la entrada principal de la escuela, en espera de que las autoridades educativas pongan orden en esa situación.

Adelantaron que en tanto no ocurra la ratificación del director, mantendrán esa postura y no habrá clases. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello