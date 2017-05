16 Ciclones Tropicales se Formarán en el Pacífico

*Autoridades Preparan Plan de Prevención.

Cancún, Q. Roo. Los pronósticos indican que este año podrían formarse 27 ciclones tropicales de los cuales ocho llegarán a ser categoría 3 o mayor, por lo que ante tales eventos u otros fenómenos naturales de condición dañina, el mensaje es claro: si bien no tenemos que vivir cautivos, no podemos dejar de ser cautos, estableció el presidente Enrique Peña Nieto.

De esos fenómenos naturales, 16 se formarían en el Océano Pacífico y once en el Océano Atlántico.

Reunido con gobernadores, titulares de las fuerzas armadas, integrantes de su gabinete y miembros de las diversas instancias del Sistema Nacional de Protección Civil, el mandatario encabezó aquí la ceremonia por el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017.

En materia de respuesta ante los embates de las naturaleza, apuntó, “la tarea nunca está concluida”, pues siempre habrá un nuevo evento que ponga a prueba la capacidad para dar respuesta a sus efectos.

A este acto se invitó además a representantes internacionales que participan, en la misma sede en los trabajos de la 5a. Plataforma Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastre 2017.

Al inicio, el presidente chanceó: “se inicia la temporada, aunque algunos ya se adelantaron, ciclones quiero decir…”

Más adelante insistió en que una población informada, organizada y preparada siempre será menos vulnerable ante los daños provocados por la naturaleza.

Respecto al número de ciclones de alta escala, incluso dijo que aquello deberá tomarse con reservas porque “la fuerza de la naturaleza no necesariamente tiene palabra”.

Los fenómenos pueden ser pronosticados, pero puede ocurrir cualquier cosa que acredite la fuerza de la naturaleza, alertó. De ahí la importancia de trabajar en las medidas de prevención que ayuden a salvaguardar vidas y patrimonios.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Roberto Rami?rez de la Parra expuso a detalle cómo se prevé el comportamiento de las precipitaciones pluviales y otros fenómenos en esta temporada.

Así, habló de las altas probabilidades de que este año vuelva a presentarse el fenómeno de El Niño y que de ocurrir sería un evento extraordinario porque entre otras consecuencias se incrementaría la intensidad de los ciclones. AGENCIAS