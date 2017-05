Otra Diputada Implicada en la Recaudación de Dinero Para AMLO

*Rocío Nahle Exhibida en Video por su Compañera Eva Cadena.

México.- La diputada local de Veracruz Eva Cadena señaló a la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, como la “operadora financiera” directa de Andrés Manuel López Obrador para recaudar dinero y destinarlo al político tabasqueño.

En un nuevo video, del cual tiene copia EL UNIVERSAL, se observa a Cadena, ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, señalar que es Rocío Nahle quien “le acerca los dineros a López Obrador”.

En el video se ve a Cadena platicando con una mujer, presumiblemente la que apareció en el primer video, quien le comenta que como le dijo la vez pasada, sus “amigos” están muy interesados en apoyar a que López Obrador sea presidente y que tienen 5 millones de pesos más para dárselos a su campaña.

El video fue grabado dos días después del mitin del 8 de abril, cuando López Obrador respaldó a Eva Cadena ante gritos de inconformidad.

Ante la insistencia de su interlocutora para darle dinero a López Obrador, Cadena cuestiona por qué no han hecho el acercamiento con Rocío Nahle, a quien señala como el enlace financiero directo con López Obrador.

—“¿Por qué no han hecho el acercamiento a través de la diputada Rocío Nahle?”, dice Cadena.

En la conversación le piden a Cadena decir a través de quién pueden contactar a López Obrador para entregar los recursos.

Le dice que ya están listos los 5 millones para la campaña del tabasqueño, y le pide que él mismo defina quién podría ser el interlocutor.

—“Que él nos diga, diputada, quién sea el enlace, si usted o quien él designe. ¿Usted dígame, quiere que mejor busquemos? ¿A quién? ¿A la diputada?”, le dice su interlocutora.

—“Sí, mira, lo que podemos hacer es hablar con Rocío [Nahle]. Ella es la que le acerca los dineros…

“Pero quien yo sé que le maneja financieramente las cosas es ella”, responde Cadena, y luego acepta ser el enlace con la coordinadora de los diputados.

Al respecto Rocío Nahle rechazó el señalamiento realizado por la diputada veracruzana Eva Cadena. “Yo no soy operadora financiera de nadie”, dijo.

Al ser buscada por EL UNIVERSAL, afirmó que Eva Cadena tendría que comprobar ese señalamiento.

Pidió identificar a la persona que apareció en el primer video ofreciendo dinero a Cadena, pues asegura, fue enviada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Nahle aseguró que nunca se acercó con Cadena . Hablé pocas veces con ella, dijo, “y nunca hablamos de dinero ni de recursos”, enfatizó. SUN