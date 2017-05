Tigres no Paga el Impuesto Sobre Nómina de Gignac: El Bronco

* Se Construiría una Escuela con ese Dinero.

Monterrey, NL. (proceso.com.mx).- En plena efervescencia de la final del futbol mexicano, el gobernador Jaime Rodríguez “reclamó” al equipo Tigres que no pague el Impuesto Sobre la Nómina por su jugador estrella, André-Pierre Gignac.

Previo a que se celebre en Guadalajara el partido de vuelta por el campeonato entre los equipos de Chivas y la UANL, “El Bronco” le recordó a la directiva del equipo felino que en el compromiso de ida, el pasado jueves, en su estadio de San Nicolás, el Estado aportó una cantidad considerable de policías para que resguardaran el evento.

“En el estadio tuvimos 2 mil elementos. Es la mitad de nuestra Policía. Dejamos la mitad de la Ciudad sin seguridad, pero hay que cuidar el estadio, cuando los propios dueños de los equipos deberían cuidar el estadio, ¿o no?”, dijo ante empresarios.

Ahí hizo referencia a los equipos de futbol de la ciudad, a los que señaló por no hacer sus aportaciones.

“Porque los clubes, tanto Monterrey como Tigres, no pagan impuestos, ¡quihúbole! No pagan el Impuesto Sobre la Nómina. Imagínense que le cobráramos a Gignac el ISN, sacaríamos para construir una escuela”, señaló.

Luego mencionó que los dos clubes, de cualquier manera, sí hacen aportaciones a la entidad de otra manera que no especificó.

Tigres partió este sábado rumbo a Guadalajara para enfrentar el domingo a las 18:06 horas, a las Chivas en el juego de vuelta del torneo Clausura 2017.

En el encuentro de ida, en el estadio Universitario, el jueves pasado, los equipos salieron con un empate a 2.

Los felinos dirigidos por Ricardo Ferretti buscan el bicampeonato y los tapatíos, comandados por Matías Almeyda pretenden coronarse por vez primera en 11 años. APRO