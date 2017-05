Aumentan los Delitos Cometidos por Indocumentados en la Frontera Sur

En las últimas fechas el grupo antipandillas ha detenido a varios integrantes de la MS 13 y Barrio 18, quienes están involucrados en la venta de droga, asaltos, homicidios y robos en la región.

* EN CUATRO MESES FUERON DENUNCIADOS MÁS DE 500 EXTRANJEROS POR DIVERSOS ILÍCITOS.

* GUATEMALTECOS, SALVADOREÑOS, HONDUREÑOS, NICARAGÜENSES, CUBANOS Y HASTA AFRICANOS HAN AGRAVIADO A LA CIUDADANÍA.

Tapachula, Chiapas; 28 de mayo.- De los delitos o faltas administrativas que se cometen todos los días en Tapachula, un promedio de casi cinco son realizados por extranjeros, una cifra que se ha incrementado rápidamente éste año, sin contar los incidentes que no son denunciados.

Esto coincide con las leyes migratorias que ha implementado el Gobierno de los Estados Unidos, impulsadas por el presidente Donald Trump, que en términos generales restringe el ingreso de migrantes, de indocumentados e incluso la deportación de residentes de diversos países que tienen muchos años de vivir en esa nación.

Esas modificaciones legislativas han generado en lo que va del 2017, que se haya incrementado alrededor del 30 por ciento las deportaciones de mexicanos, y un aumento en el número de extranjeros indocumentados que han tenido que quedarse en territorio mexicano, por no poder acceder a esa nación norteamericana.

En total, de enero a abril, o sea en 120 días, se denunciaron a 528 extranjeros por haber cometido algún tipo de delito, incluyendo robos transeúntes y a casa-habitación, comercios, asaltos y hasta homicidios. De ellos, 36 fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

En los casos que fueron denunciados ante las autoridades en el mes de enero, 50 eran de Guatemala, 25 de El Salvador, 40 de Honduras, 5 de Nicaragua, y uno de Cuba, haciendo un total de 121.

Mientras que en lo ocurrido en los de febrero, 60 eran de nacionalidad guatemalteca, 35 de El Salvador, 40 de Honduras, 45 de Nicaragua, y uno de Cuba, que en suma llegó a los 181.

En marzo, fueron 35 los guatemaltecos los que participaron en los delitos denunciados ante las autoridades, 25 salvadoreños, 31 hondureños, y 5 nicaragüenses, que en global fueron 96.

En abril, se denunció a 55 guatemaltecos, 20 de El Salvador, 50 de Honduras y cinco de Nicaragua, es decir, 130 en total.

De los extranjeros que fueron puestos a disposición por haber cometido algún tipo de delito en Tapachula, seis eran de Guatemala, 17 de El Salvador, 12 de Honduras y uno de Nicaragua.

Por ello, representantes de los sectores productivos en la Frontera Sur han exigido que se continúe con las acciones que habían emprendido las autoridades de los tres niveles de gobierno, en torno a los operativos de seguridad y revisión de documentos a extranjeros, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, comerciantes ambulantes y sexoservidoras, en el ánimo de verificar su legal estancia en el país.

Y es que apenas hace unos días, un africano se escapó de ser linchado en el fraccionamiento La Antorcha, luego de que fue sorprendido por vecinos cuando estaba asaltando un local comercial..

Los empresarios dijeron que esos operativos son muy importantes, no solo para la seguridad de los habitantes y comerciantes de Tapachula, sino también para los visitantes nacionales y los propios extranjeros.

“No se trata de molestar a los visitantes extranjeros. Por lo contrario, somos los más interesados en que vengan, pero que lo hagan de manera legal”, indicaron.

Hicieron énfasis que coincidentemente con el incremento en el flujo de indocumentados en Tapachula y en los municipios aledaños, también lo ha sido de delitos en la que se ven involucrados extranjeros que han ingresado al país de manera ilegal.

Aclararon que de los 2.2 millones de guatemaltecos que llegaron a Tapachula con la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) el año pasado, ni tampoco en lo que va del 2017, ninguno de ellos cometió algún delito.

“No queremos que vengan a mendigar o a delinquir”, recalcaron al puntualizar que el hecho de solicitar la identificación a los extranjeros en territorio nacional y la comprobación de su estancia legal, no es un delito, sino más bien, es hacer lo que manda la ley. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello