Chivas Levanta su 12º Título

Aficionados de las Chivas en Tapachula, celebrando en la fuente “Atzacua”.

¡ CHIVAS CAMPEONÍSIMO!

Ciudad de México; 28 de mayo.- Tras un partido cardiaco y luego de casi once años de espera, las Chivas volvieron a levantar un título de Liga en el futbol mexicano. El conjunto tapatío bordó su décima segunda estrella en el pecho tras ganar a Tigres 2-1 (4-3, marcador global) en la Final del torneo Clausura 2017 disputado en el Estadio Chivas.

Luego del empate en el Universitario, la escuadra de Chivas no quiso volver a caer en el error de la confianza y desde el primer minuto del encuentro se mostró como un equipo agresivo. Por su parte los felinos cedieron la iniciativa a los locales. Sin embargo Chivas se adelantó en el marcador con goles de Pulido al 16’, y ‘el Gallito’ Vázquez 69’; por Tigres descontó Sosa al 88’.

Los dirigidos por Matías Almeyda consiguieron el “doblete”, pues recientemente también se alzaron como campeones del torneo de Copa al vencer a Monarcas.

ALMEYDA, EL PASTOR DEL REBAÑO

“Ustedes representan a 40 millones de mexicanos”, así Matías Almeyda cargó de responsabilidad a sus jugadores. Apeló a la unión, al triunfo y al nacionalismo para exprimir el orgullo de sus pupilos y poder ser campeones del futbol mexicano. Dosis que engrandecieron a los jugadores nacionales para estar a la par de sus rivales en la final. Nóminas de planteles con un valor desigual, pero con ese envión, hizo despertar su valor real.

Desde su llegada al Rebaño fue fiel a sus principios, a sus valores, a su filosofía, a su personalidad. En aquél entonces, era un desafío imposible, Chivas estaba hundido en zona de descenso, pero el entorno lo conocía y no le incomodaba, así vivió su etapa como técnico en Argentina (River Plate y Banfield). Jorge Vergara creyó en él y no se equivocó. En poco tiempo, le fue tomando el pulso al equipo. No estuvo solo en su aventura, trajo consigo a su equipo de trabajo.

Le dieron libertad para despertar al Gigante y no defraudó. Chivas empezó a recobrar su identidad, perdida por varios meses. La pasión de la afición volvió con el paso de cada entrega, de cada esfuerzo.

Un título de Copa MX fue la primera satisfacción y recompensa a su labor en Guadalajara. No paró ahí, no era tiempo de bajar los brazos. Conquistó una Super Copa MX y el sueño libertador llegó, pero por decisiones de directivos se esfumó. Volvió a alzar la Copa MX, la afición ya estaba entregada con su equipo.

Fue inteligente en preparar cada batalla y movió sus piezas de ajedrez hábilmente, ante la “caída” de sus soldados. Finalmente, derrocó al rey. Hoy puede sentirse satisfecho al haber logrado que su equipo derrotara al todopoderoso Tigres, equipo que le supera en nómina y nombres por mucho, más no por orgullo. Al final, los mexicanos vencieron a los ‘extranjeros’. AGENCIAS

Los 12 Campeonatos

– PRIMER TÍTULO

1956-1957

– SEGUNDO TÍTULO

1958-1959

– TERCER TÍTULO

1959-1960

– CUARTO TÍTULO

1960-1961

– QUINTO TÍTULO

1961-1962

– SEXTO TÍTULO

1963-1964

– SÉPTIMO TÍTULO

1964-1965

– OCTAVO TÍTULO

1969-1970

– NOVENO TÍTULO

1986-1987

– DECIMO TÍTULO

1997

– ONCEAVO TÍTULO

2006

– DOCEAVO TITULO

2017