Habitantes de 52 colonias de Tapachula en Zona de Riesgo

* Expuestas a Inundaciones por las Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 28 de mayo.- La zona urbana tiene 52 colonias que están en zona de alto riesgo y su situación se complica con el inicio de la temporada de ciclones tropicales y huracanes, toda vez que se encuentran a las márgenes del río Texcuyuapan y Cahoacán, por ello las diferentes dependencias que conforman el Consejo de Seguridad han hecho un llamado a esta población para evitar eventualidades de consideración.

Sin embargo, muchas familias que están ante el inminente riesgo no cuentan con un lugar dónde refugiarse, por lo que es muy difícil que haya un desalojo masivo sin saber dónde serán reubicados.

Al menos 10 familias de la colonia Lomas del Soconusco, están en esta situación, afirman que el gobierno municipal no ha podido durante varios años darles una alternativa de reubicación, puesto que aseguran que no son invasores ni paracaidistas, ya que cuentan con una escritura y además pagan todos los años el impuesto predial, y los servicios de agua y luz.

Ana Cruz, quien vive en la 19a. Norte, entre 13 y 15 Oriente de la colonia Lomas del Soconusco, mencionó que ninguna autoridad se ha querido responsabilizar por ofrecerle a su familia y a otras 10 más que viven en las márgenes del río Texcuyuapan, un lugar para ser reubicados.

Mencionó que esa situación data desde que fungió como presidente Ángel Barrios Zea, para ello han pasado más de 12 años y la situación ha sido la misma.

Dijo que su familia está dispuesta a desalojar su vivienda, pero afirma que no se trata de lanzarlos a la calle, puesto que cuenta con escrituras y pagos de impuestos.

Agrego la inconforme que “nosotros le pedimos a las autoridades correspondientes, que tomen cartas en el asunto, porque no se trata sólo de quitar las propiedades, tenemos escrituras, no somos paracaidistas, las escrituras están desde el gobierno de Zedillo, si piensan que somos paracaidistas están equivocados, nosotros pagamos agua, luz, catastro año con año”.

Aseveró que no se han salido, porque han querido engañarlos, como es el caso de la diputada Rosalinda Orozco Villatoro, la cual cuando fungió como subsecretaria de Gobierno de esta región, les ofreció un terreno para reubicarse, sin embargo, el predio era propiedad privada y por lo tanto en ese tiempo no se pudo concretar el traslado. EL ORBE/Rodolfo Hernández González