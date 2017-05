Autoridades Solapan el “Pirataje” en la Zona Alta: Transportistas

Tapachula, Chis.; 29 de mayo.- “Hemos buscado y tratamos de agotar el dialogo por la corrupción y el solapamiento del pirataje que hacen funcionarios de la Secretaría del Transporte del Estado, pero si nos siguen engañando y no hay atención con solución, dentro de las próximas 72 horas habremos de realizar acciones de protesta”, afirmó un grupo de transportistas acompañados por Joaquín Morales Díaz, presidente de la Cooperativa de Productores Independientes del Soconusco.

Mostrando documentos, añadió “las autoridades del transporte con Mario Culebro dan por buenas concesiones falsas y por esos arreglos el pirataje ha ido creciendo en la zona Alta”.

Puntualizó, “venimos a la Subsecretaría de Gobierno del Estado para que sirva de enlace y se frene la detención de nuestras unidades de transporte que están legales y procedan en contra de los piratas que sin duda han dado dinero para trabajar, porque solo así se entiende que no les apliquen la ley en materia de transporte”.

Señaló, “entre esas personas está Jovita Pérez, presidenta de la Sociedad Cooperativa Soconusco y otra denominada Chicharras, hermana de Jaime Pérez, expresidente de esas cooperativas y expresidiario por defraudar a transportistas con concesiones, fue funcionario en el gobierno de Samuel Chacón y dado de baja por irregularidades”.

Indicó, “nosotros hemos pedido dialogar con ellos, incluso con uno de sus representante de apellido Muñoz, el Subsecretario de gobierno los ha mandado a llamar para dialogar, pero ellos se han negado y nos descalifican con mentiras, por lo que les exigimos que demuestren la legalidad de sus unidades, hasta hoy piratas”.

“Una de las irregularidades es que no tienen el número y fecha del periódico oficial del concesionamiento, otra es que se amparan en un seguro de viajero falso, pues ya investigamos y no existen registros, así que el pasajero en realidad no está protegido en caso de accidente”, dijo.

Expresó, “cuando nosotros empezamos a trabajar con las unidades ellos compraron a la delegación de la Secretaría del Transporte con Williams Narcia, nuestro grupo antes de eso luchó para poner una persona honesta, se hizo el cambio y ha resultado igual o peor de corrupto, porque en lugar de combatir el pirataje lo ha fomentado”.

Enfatizó, “el nuevo delegado primero dijo que no iba hacer operativo y un día después anunció que siempre sí, al realiza el operativo no encontró ninguna unidad pirata porque los ponen sobre aviso y ya no circulan; pero luego le tomaron fotografías a nuestros taxis que van hacia Zaragoza, y al otro día a las 5 de la mañana fueron a detenerlos con lujo de violencia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar