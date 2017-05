Inician Reparación del Techado de la Unidad Administrativa

Tapachula, Chis., 29 de mayo. Se reanudan trabajos de reforzamiento y laminado de la cúpula de la deteriorada Unidad Administrativa del Gobierno del Estado Zona Costa y con eso evitar que cada que llueve sea una regadera que afecta al público que asiste a realizar trámites.

Los trabajadores de la rehabilitación, puntualizaron, se puso la cinta de seguridad para que no se cruce la gente y con lo que le estamos haciendo ya no caerán al interior las aguas de lluvias, se reducirá el daño al inmueble como los riesgos de que se desplome parte o toda la vieja estructura del techo.

Indicaron, es la misma empresa que hace un año inició los trabajos por su cuenta y a la espera de que pronto le entregaran el recurso de inicio de obra; pero al no pagar fue que se suspendió y por ahora llamaron para trabajar solo el techo y debe quedar reparado para el 1 de junio.

Reiteraron, lo que se hace es en calidad de mientras baja el presupuesto con se ha contemplado, por eso al ir poniendo las láminas se obscurece el interior y es que el plan de rehabilitación era hacerla como el original de policarbonato que proyecta lo arquitectónico y da paso a la luz del día.EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar