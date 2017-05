Propone SAE a Productores Condonar Intereses de la Cartera Vencida Para Acceder a Nuevos Créditos

*MAS DE 15 MIL PRODUCTORES PODRAN INTEGRARSE AL PROGRAMA QUE LES OFRECE CONDONACIONES Y NUEVAS OPORTUNIDADES.

*EL OBJETIVO ES QUE CON PAGOS SUMAMENTE MÍNIMOS DEL CAPITAL OBTENIDO, LOS PRODUCTORES PUEDAN CERRAR ESAS CARPETAS.

Tapachula, Chiapas; 29 de mayo.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) puso en marcha éste lunes en la ciudad, el “Segundo foro regional para la liberación de garantías prendarias” con el que se pretende rescatar a más de 15 mil productores que por décadas han permanecido en la cartera vencida y que, por lo mismo, no han podido acceder a créditos y a otros programas gubernamentales.

Y es que los campesinos fueron beneficiados algún día, en el siglo pasado, con recursos económicos por medio de mecanismos crediticios que otorgaba Banrural, que por cierto desapareció por crisis financiera y supuestos actos de corrupción hace alrededor de 17 años.

Sin embargo, la deuda de los hombres y mujeres del campo continuó vigente. Al principio eran unos cuántos pesos, pero al no poder cubrirlos en tiempo y forma, se incrementaron por intereses moratorios hasta que se hicieron impagables.

Por lo mismo, el SAE y la Confederación Nacional Campesina (CNC) sumaron esfuerzos para aprovechar un programa que busca regularizar la situación de los deudores con un sinfín de oportunidades y condonaciones.

Estas acciones han permitido que alrededor de 4 mil familias de campesinos chiapanecos ya hayan logrado salir de esa cartera vencida y ahora estén recibiendo sus certificados parcelarios, títulos de propiedad o facturas que mantenían embargadas

En el acto de éste lunes, el organismo federal y la CNC instalaron módulos de atención en el Auditorio de la Unión de Ejidos “Emiliano Zapata”, ubicado al sur de la ciudad, que en ésta ocasión permanecerán abiertos hasta el jueves 2 de junio

La idea es que con pagos sumamente mínimos, los productores puedan cerrar esas carpetas y ser nuevamente sujetos a créditos en las instituciones bancarias que ellos deseen.

Con eso se implementa –además- acciones para atender el problema de falta de liquidez que hay en el campo chiapaneco y la reactivación de la economía regional.

De acuerdo a los representantes del SAE, no se busca recabar dinero, sino más bien que los deudores se acerquen para que hagan sus propias propuestas, al alcance de sus posibilidades y, en base a ellas, puedan solventar lo que deben y recuperar sus documentos que dejaron en prenda.

La intervención de la CNC regional permitió no solo traer esos módulos a la ciudad, sino también a funcionarios federales que en minutos atienden la problemática de cada productor.

Los trámites son gratuitos y de entrada se ofrece la condonación del cien por ciento de los intereses. El éxito de ese programa en más de 4 mil casos resueltos en su primera edición celebrada hace alrededor de un mes, en ésta misma ciudad, permitió abrir una nueva oportunidad para los campesinos del Soconusco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello