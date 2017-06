Morena También Recibe Recursos Fuera de la Ley, Declara Eva Cadena

* LA DIPUTADA DE VERACRUZ, ACUSÓ A SU PARTIDO DE USARLA COMO COARTADA PARA OCULTAR MUCHAS COSAS IRREGULARES QUE ELLOS HACEN, COMO OCURRE CON EL FINANCIAMIENTO QUE SE ENTREGA AL LÍDER ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

* DIJO QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEBIENDO SER UTILIZADOS PARA HACER UNA LABOR LEGISLATIVA DE CALIDAD, SOLO SIRVEN PARA PAGAR ACTIVIDADES POLÍTICAS DE MORENA.

Ciudad de México.- La diputada de Veracruz Eva Cadena afirmó que Morena, como todos los partidos, recibe dinero al margen de lo que establecen las reglas electorales.

“Todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales, y Morena no es la excepción. Las campañas son muy costosas, cada vez más y los partidos en lugar de poner orden y dar transparencia, han optado, todos, por simular que se cumplen los topes de campaña y que el único financiamiento que existe es el público y el que establecen las reglas, cuando en realidad fluye mucho dinero sin control”, sentenció en conferencia de prensa.

También acusó a su partido de usarla como coartada “para ocultar muchas cosas irregulares que ellos hacen”.

Agregó que el financiamiento de los partidos no cumple con lo que determina la ley y citó como ejemplo que en el Congreso del Estado de Veracruz, los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena, sí los reciben, pero son para financiar actividades partidistas, como las visitas de Andrés Manuel López Obrador.

“Estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan discrecionalmente, además de que no se reportan a la autoridad electoral. Una gira o un mitin requiere de muchos recursos. El financiamiento obtenido no es el que determina o aprueba la ley y tampoco se presenta en los informes que se deben hacer a las autoridades electorales”.

La diputada dijo que se trata de recursos públicos que debiendo ser utilizados para hacer una labor legislativa de calidad, pagando buenos asesores y especialistas que apoyen la tarea de los diputados, para lo que sirven es para pagar actividades políticas de un partido (Morena), que oficialmente reprueba prácticas como esas, que todos los políticos de todos los partidos hacen.

“Más aún, ese dinero público que recibe el coordinador de la fracción de Morena (Amado Cruz Malpica) es utilizado además para pagar asesores “fantasmas” que realmente son candidatos a ediles en el actual proceso electoral de Veracruz”.

Cadena denunció que todo eso ocurre por instrucciones de Rocío Nahle y de Cruz Malpica.

“Es tiempo de decir la verdad y de hablar del problema que tienen todos los partidos, de las prácticas corruptas, del uso de recursos públicos, del engaño y de la doble moral. Morena, lamento decirlo, asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal de las de sus adversarios. El gasto político está ahogando la base ética de todos los partidos, incluyendo a Morena”.

Otro ejemplo, dijo, es el discurso de los diputados de Morena respecto a la donación que hacen supuestamente del 50 por ciento de su sueldo, para las universidades que promueve López Obrador. Si fueran realmente honestos, entregarían el 50 por ciento de lo que de verdad cobra un diputado de Morena, pero la verdad es que no aportan ni el 10 por ciento, y eso es otro de los muchos engaños que se hacen a la militancia de Morena y al pueblo de México.

Sobre los videos difundidos en donde se le exhibe recibiendo dinero, Cadena aseguró que solo existen dos: “uno, en el que acudí a una reunión con un grupo de personas, que se acercaron a mi oficina presentándose como familiares y cercanos del coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, el diputado Amado Cruz Malpica”.

“En esa reunión, para sorpresa mía, porque era algo que no esperaba, es donde se me hace entrega de un recurso, pero no en las condiciones en las que se presenta con el video editado que se dio a conocer en los medios”.

Del segundo video, dijo que igualmente ha sido manipulado y cortado para que parezcan varios videos, pero es donde devuelve el recurso. Señaló que la persona que fue el enlace y que se presentó en su oficina, se identificó como Alexis García, “y me dijo que era primo del diputado Cruz Malpica”.

Añadió que “cuando estuve con ellos, me insistieron muchas veces en que yo recibiera el efectivo. Me dijeron incluso, que no les gustaría viajar con ese dinero por carreteras de Veracruz, por el tema de la inseguridad”.

Por tal motivo, sostuvo que se sintió presionada por lo inesperado de la situación, y terminó por aceptar el recurso “a condición expresa de que buscaría conductos partidistas para hacerlos llegar. Fue un error de mi parte, actué con la confianza que me daba la circunstancia. Era, a todas luces, una trampa”.

En su relato, Eva señala que cuando habló con el presidente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, éste le dijo tajantemente “Ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso”, por eso el segundo encuentro, en el que recomendó a sus interlocutores hablar con Rocío Nahle y con el propio Amado Cruz Malpica, “porque lo que me consta, y de lo que puedo hablar, es que ellos son los que manejan recursos para financiar las actividades de Morena y López Obrador”.

Después de los videos, con quien tuve comunicación fue con la diputada Rocío Nahle, desde que salieron los videos; su recomendación fue que me deslindara de inmediato del licenciado. Ahora entiendo que para ellos, lo importante es seguir encubriendo lo que consideran el bien mayor, y sacrificando a cualquiera, violentando sus derechos, su presunción de inocencia, como lo hicieron conmigo. (apro)