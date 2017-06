Incendia Camión de Migrantes que Venía a la Estación Siglo XXI Para ser Deportados

*SE AGUDIZA EL PROBLEMA MIGRATORIO EN LA FRONTERA SUR AL CERRAR DONALD TRUMP EL PASO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS.

*CENTROAMERICANOS CON ANTECEDENTES DELICTIVOS, CREAN ZOZOBRA EN LAS COLONIAS.

Huehuetán, Chiapas; 1 de junio.- Un autobús de una empresa privada que presta sus servicios al Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar los traslados de migrantes de diferentes estados de la República a Tapachula, terminó reducido a chatarra éste jueves, luego de que se incendió en la carretera costera.

Los hechos ocurrieron por la mañana en el tremo carretero entre los municipios de Tapachula y Huixtla, a la altura de la entrada a Huehuetán.

Las primeras versiones señalan que la unidad procedía de la Ciudad de México con destino a la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada al norte de Tapachula.

El vehículo, propiedad de la empresa Space Tour, marcado con el número económico 1503 y con placas de circulación 488-RP6, del Servicio Público Federal, había recorrido sin contratiempos su travesía, hasta que los operadores se percataron de una falla mecánica en el motor, por lo que detuvieron su marcha.

En el autobús viajaban 40 migrantes de diferentes nacionalidades, que habían sido asegurados en el interior del país, porque no pudieron acreditar su legal estancia en territorio nacional.

El conductor del autobús dijo llamarse Roberto R. A., de 51 años de edad, originario del estado de Morelos, quien informó que al pasar por el municipio de Huehuetán escuchó un ruido en la parte de atrás del autobús, por lo que de inmediato detuvo su marcha.

Al ver que salía humo del motor, pidió a los migrantes que bajaran y, con el apoyo de la Policía Federal y agentes de Migración, lograron alejarlos del camión, mientras se verificaba lo que ocurría.

Sin embargo no pudieron hacer nada y, minutos después, el fuego empezó a propagarse por todo el vehículo hasta consumirlo completamente.

Los migrantes, que según esa versión nunca estuvieron en peligro y tampoco intentaron huir, fueron trasladados a otro camión, para concluir su viaje hasta las instalaciones migratorias de Tapachula.

Al lugar se presentó personal de Protección Civil, Policía del Mando Único y Vialidad Municipal, además del Cuerpo de Bomberos, quienes sumaron esfuerzos para combatir el siniestro, salvaguardarla integridad física de los migrantes y de los vecinos de ese sector.

Esas tareas permitieron –además- restablecer rápidamente el tránsito vehicular de esa importante vía de comunicación internacional.

De enero a la fecha se calcula que la deportación de migrantes indocumentados desde los Estados Unidos hacia México ha aumentado alrededor de un 30 por ciento, con relación al promedio registrado el año pasado.

Esto como resultado del endurecimiento de las medidas migratorias adoptadas por esa nación norteamericana, al asumir el cargo el Presidente, Donald Trump.

Según mandatario, en los flujos de indocumentados que busca ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, viajan homicidas, asaltantes, traficantes y todo tipo de delincuentes.

Gran parte de los migrantes que están llegando a México de manera ilegal en su sueño de llegar a Norteamérica, han decidido a quedarse a vivir en territorio mexicano, pero sin dinero y sin trabajo.

Su propia necesidad los está llevando a cometer todo tipo de delitos para sobrevivir, sin importarle el daño que le hacen a sus víctimas mexicanos.

En los primeros cuatro meses del año fueron denunciados más de 500 extranjeros centroamericanos que entraron ilegalmente al país, por cometer delitos en Tapachula, incluyendo el homicidio, asaltos, robos a viviendas, entre otros.

Organizaciones sociales, de derechos humanos o de membrete internacional, exigen a México que cobijen a esos migrantes y les brinden todas las atenciones, cuando ni los gobiernos federales de sus propios países se preocupan de ellos.

Y es que México no tiene la capacidad económica y la infraestructura ni siquiera para afrontar los grandes rezagos de los mexicanos, y por ello alrededor de la mitad de sus habitantes viven en la pobreza, y millones de la miseria extrema.

Es claro también que el esfuerzo que están haciendo los países centroamericanos para combatir la delincuencia y a las bandas juveniles, está provocando que miembros de esas células, como las Mara Salvatrucha y la Barrio 18, se estén mudando para vivir en el Estado más seguro de México, como lo es Chiapas.

Por eso no es una coincidencia, ni casos aislados, la detención de cientos de esos delincuentes en territorio chiapaneco en éstos primeros cinco meses del año, muchos de los cuales tienen órdenes de aprehensión en sus países, por delitos que van desde el homicidio, violaciones sexuales a niñas, narcotráfico, extorsión, entre otros.

Los sectores productivos han solicitado una y otra vez a las autoridades federales que realicen los operativos en contra de quienes han violado la ley para estar viviendo en territorio nacional, o sea, que se haga cumplir el estado de derecho, ni más, ni menos.

No se trata de denostar a los centroamericanos, ya que se han reformado muchas leyes para la protección de todas las familias guatemaltecas y beliceñas que quieran ingresar de manera legal al país.

Por ejemplo, la creación de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), ahora les permite a todas esas familias de extranjeros que puedan llegar a Chiapas de manera ordenada y segura, sin ocultar su identidad o sus antecedentes penales.

Esas facilidades migratorias ocasionó que tan solo en el 2016, ingresaran con TVR a Tapachula y a los municipios aledaños, unos 2.2 millones de visitantes guatemaltecos, quienes siempre serán bienvenidos. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández