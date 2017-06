Damnificados de Unión Juárez Claman Atender Problemáticas

* Autoridades los Dejan en el Olvido.

Unión Juárez, Chiapas; 3 de junio.- Damnificados del sismo del 7 de julio de 2014, denunciaron que las autoridades solamente los han traído con engaños y no hay ninguna solución a la problemática que viven.

En una carta dirigida al gobernador Manuel Velasco, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al Congreso del Estado, afirman que ya pasaron tres años desde que ocurrió el movimiento sísmico y muchos de los afectados continúan sin un techo para vivir.

Se explicó que hubo casos de personas que lo poco que les quedó, los obligaron a derribarlo, con el argumento de que inmediatamente iniciarían los trabajos de reconstrucción, a través del FONDEN.

Añadieron en el documento que lamentablemente los trabajos no se iniciaron como se anunció, solamente les proporcionaron despensas y láminas, pero hoy día la reconstrucción de las viviendas afectadas aún no ha quedado concluida.

Explicaron que a los habitantes de este municipio, desde hace dos años les han estado diciendo que en breve iniciarán los trabajos de reconstrucción y solo se la han llevado firmando minutas tras minutas.

La última que firmaron fue en el mes de febrero cuando les pidieron paciencia y que a finales del mes de mayo comenzarían a construir las viviendas y al final todo resultó un engaño.

Anunciaron que ante tantas mentiras, no les quedará otra que realizar acciones drásticas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González