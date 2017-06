Hoy se Decide Gobernador y Alcaldes en 4 Estados Todo Listo Para las Elecciones con Miras al 2018

* REÑIDO SERÁ EL PROCESO ELECTORAL EN EDOMEX, COAHUILA, NAYARIT Y VERACRUZ.

* PRD Y MORENA BUSCAN DESTRONAR AL PRI EN EL ESTADO DE MEXICO, “LA JOYA DE LA CORONA”.

Ciudad de México.- Este domingo 4 de junio, se realizará una jornada electoral en la cual los ciudadanos con su voto elegirán gobernador en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit, así como los 212 ayuntamientos en Veracruz.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), podrán votar 19 millones 766 mil 554 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores en los cuatro estados, de acuerdo a los datos de Coahuila y Estado de México, 512 lo harán desde el extranjero.

Del total de electores, 11 millones 312 mil 917 corresponden al Estado de México, 5 millones 575 mil 719 a Veracruz, 2 millones 63 mil 808 a Coahuila y 814 mil 110 a Nayarit.

En el estado de Coahuila, también se renovarán 25 diputaciones y 38 ayuntamientos, que se disputarán 15 partidos políticos, de los cuales nueve tienen registro nacional y seis estatal, la mayoría en dos coaliciones.

De los aspirantes a puesto de elección popular 36 son candidatos independientes, tres para gobernador, siete para diputaciones de mayoría relativa y 26 para ayuntamientos.

Más de 19 millones votan el 4 de junio

El día llegó y este domingo 4 de junio 19 millones 777 mil 893 electores están llamados a votar para las elecciones ordinarias del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz; así como para los procesos extraordinarios de Tlaxcala y Oaxaca.

De acuerdo con datos de los Organismos Públicos Locales Electorales de los seis estados y del Instituto Nacional Electoral (INE), en el Estado de México, 11 millones 312 mil 917 ciudadanos están en la lista nominal, es decir que cuentan con su credencial para votar.

De ellos, 52.4% son mujeres, es decir cinco millones 941 mil 820, y 47.6% son hombres, que equivale a cinco millones 394 mil 589; sin embargo la cifra podría tener ajustes de última hora por los procesos de impugnación que interpongan los partidos políticos.

El experto en temas electorales Said Hernández comentó a Publimetro que en dicha entidad el pronóstico de resultado es muy reservado, puesto que las tendencias están muy divididas.

Mientras que para la académica de la FES Acatlán de la UNAM, Teresa Garduño se trata de una elección histórica por el grado de competencia que se ha vistos entre cuatro de los siete contendientes registrados al inicio del proceso, pese a que uno perdió el registro y otro declinó.

Coahuila

En la entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos millones 63 mil 808 ciudadanos están convocados a sufragar, de los cuales 50.88% son mujeres (un millón 50 mil 52) y 49.12% hombres (un millón 13 mil 756).

Quienes acudan a las urnas votarán por gobernador, 25 diputados y 38 alcaldes. En total siete candidatos se disputan la gubernatura.

Nayarit

El estado también está al mando del PRI y cuenta con una lista nominal de 814 mil 110 electores, tres mil 992 mujeres (49.03%) y cuatro mil 150 hombres (50.97%).

En el territorio nayarita se elegirá a gobernador, 30 diputados y 20 alcaldes. Al igual que en Coahuila, también siete se disputan la gubernatura en medio delas acusaciones contra el gobernador Roberto Sandoval Castañeda por enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos.

Veracruz

El estado donde actualmente la diputada local, Eva Cadena es señalada de haber recibido grandes cantidades de dinero para apoyar la campaña de su dirigente nacional, como se puede ver en una serie de videos difundidos este mes, los electores votarán por 212 nuevos alcaldes.

En Veracruz, la lista nominal es de cinco millones 575 mil 719 electores, de los cuales dos millones 945 mil 737 son mujeres (52.83%), y dos millones 629 mmil 982 hombres (47.17%)

Elecciones extraordinarias

En Oaxaca se llevará a cabo la elección municipal de Santa María Xadani, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) anulara el proceso ocurrido el año pasado, debido a una serie de irregularidades e infracciones a la normativa electoral, entre ellas, hechos violentos; además de que en algunas casillas, la autoridad responsable no remitió listas nominales, actas de jornada electoral, ni actas de escrutinio y cómputo. Ahí cinco mil 705 ciudadanos están llamados a votar.

En tanto, en Tlaxcala se elegirá a siete presidencias de comunidad y para ello hay cinco mil 634 ciudadanos registrados para ejercer su derecho al voto, de forma libre y secreta.

Votación esperada

El especialista Said Hernández elaboró una proyección de la eventual participación en cuatro estados para Publimetro, con base en procesos electorales anteriores.

En el Estado de México, estimó que sufragarán cinco millones 645 mil 914 mexiquenses, lo que equivale a 49.89% de la lista nominal de 11.3 millones. Ello tomando en cuenta la participación de los procesos electorales a gobernador de 1993, 2005 y 2011.

Para Coahuila, el promedio de participación sería de 57.84%, es decir un millón 194 mil 809 ciudadanos, de los más de dos millones con credencial para votar; según las últimas cuatro elecciones.

De acuerdo a los cálculos, Nayarit tendría la participación más alta de los cuatro estados con 63.97%, es decir 521 mil 420 ciudadanos, de los más de 815 mil de la lista nominal.

En Veracruz, que sólo elegirá a presientes municipales, la votación sería de 57.95%, es de decir tres millones 232 mil 872, de los 5.5 millones con credencial para votar con fotografía. AGENCIAS