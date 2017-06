Nuevo Ataque Terrorista Deja Nueve Muertos

Atentados en Londres Dejan 9 Muertos

* Apuñalados, Atropellados y Baleados en el Reino Unido.

Londres; 3 de junio.-La policía británica declaró oficialmente como actos terroristas a los incidentes ocurridos en el Puente de Londres y el Borough Market. De acuerdo con las autoridades habría varios heridos y “más de un muerto”. Además, agentes buscan a tres sospechosos armados.

La policía también detalló que el incidente en el área de Vauxhall es un apuñalamiento y no está conectado a los otros dos hechos.

La primera ministra británica, Theresa May, informó que los incidentes registrados este sábado en Londres están siendo tratados como “potenciales actos de terrorismo”.

En el Puente de Londres testigos afirmaran haber visto una camioneta arrollando a los peatones, un suceso que habría dejado “varias víctimas”.

La policía de transportes indicó en un comunicado que había “varias víctimas” después de este incidente en el Puente de Londres, en el que parece que estuvo implicado “un vehículo y un cuchillo”.

A través de Twitter la policía instó a la población a evitar la zona. El puente fue completamente cerrado.

Poco después se informó de un ataque con arma blanca en el cercano mercado de Borough. Dos hombres ingresaron en un restaurante cerca del Puente de Londres y apuñalaron a dos personas en el recinto, informó CNN citando a un testigo del incidente. El testigo dijo a CNN que una camarera sufrió cortes en el cuello y que un hombre fue apuñalado en la espalda.

Ningún grupo terrorista o extremista ha reivindicado hasta ahora los hechos.

La Policía Confirma al Menos Nueve Muertos

en dos Ataques Casi Simultáneos en Londres

Una furgoneta ha arrollado a varias personas en un céntrico puente de la capital británica. Posteriormente se han producido apuñalamientos y disparos en un mercado cercano

Dos ataques, coordinados y calificados por la policía de “terroristas”, han causado al menos nueve víctimas mortales, seis de ellos eran civiles y los otros tres sospechosos abatidos, además de diversos heridos, y han sembrado el pánico en el centro de la capital británica. La policía ha abatido a tres de los atacantes. El primer ataque se produjo a las 10:30 de la noche, cuando una furgoneta se lanzó sobre 20 peatones junto a la estación del Puente de Londres. Poco después, la policía informaba de otro “incidente” en el cercano Borough Market.

La policía ha confirmado que a las 0.25, hora local, el incidente ha sido declarado como terrorista. De confirmarse, se trataría del tercer ataque terrorista que sufrido Reino Unido en lo que va de año.

La Policía Metropolitana informó en un tuit, pasadas las diez de la noche (hora local), de que estaba lidiando con un “incidente” en el puente, sin dar más detalles. En otro mensaje posterior ha informado de que, además de en el puente de Londres, se encontraba atendiendo un incidente en el cercano Borough Market. “Los agentes han respondido a reportes de puñaladas en Borough Market. Agentes armados han respondido y se han producido disparos”, ha explicado Scotland Yard en otro tuit.

Según informan, a partir del relato de diferentes testigos, al menos tres hombres habrían salido de una furgoneta blanca, después de atropellar a varios peatones en el puente de Londres, y se habrían dirigido al cercano Borough Market. Se trata de un mercado gastronómico, lleno de puestos, bares y restaurantes, extremadamente popular entre locales y turistas. Allí se habrían dirigido a al menos un bar, donde habrían apuñalado a varias personas.

La BBC ha mostrado una fotografía, tomada por un fotógrafo profesional, en la que se ve en primer término a un hombre tendido en el suelo en el exterior de un bar de Borough Market y, un poco más allá, un segundo hombre también en el suelo, ambos controlados por sendos agentes de policía. El primero de ellos lleva alrededor del torso lo que parecen ser una serie de paquetes, algo que coincide con el relato de varios testigos. uno de los dos hombres aún se movía cuando se sacó la foto, según ha confirmado el fotógrafo, y el otro no.

Testigos que se encontraban cerca del puente han relatado que han escuchado un enorme estruendo y gritos. La policía ha entrado en algunos de los bares y restaurantes de las inmediaciones y ha obligado a la gente a echarse al suelo o resguardarse en los baños. Katherine y John Lincoln iban de camino al puente de Londres cuando se ha producido el ataque. Han escuchado un gran ruido y, presas del miedo, se han metido en un bar, donde han permanecido más de dos horas. “No sabíamos lo que pasaba, pero nos íbamos informando por Internet. Teníamos miedo de salir porque no sabíamos si el peligro había pasado”, cuenta Katherine.

La reportera de la BBC Holly Jones, que se encontraba en el puente en el momento del ataque, aseguraba en la cadena pública que el vehículo estaba conducido por un varón y “probablemente circulaba a unos 80 kilómetros por hora”.

El ataque sucede a apenas cuatro días de las elecciones generales, que se celebran el próximo jueves, y 12 días después del atentado que causó 22 muertos en Mánchester, donde un terrorista suicida activó una bomba a la salida de un concierto de Ariana Grande. Aquel atentado provocó la subida del nivel de alerta terrorista en el país hasta su nivel más alto, “crítico”, que indica que un atentado es inminente. A los pocos días, y después de una operación policial que sigue abierta, el nivel volvió a “severo”, que indica que un ataque es altamente probable.

El pasado 22 de marzo se produjo un atentado en Londres, que guarda similitudes con el incidente de esta noche. En aquella ocasión, un hombre atropelló a decenas de peatones en el puente de Westminster y a continuación se empotró contra la valla del Parlamento. Fallecieron cinco personas, además del terrorista. (Agencias)