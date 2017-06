Caos Vial en las Regiones Costa y Sierra por Bloqueos Carreteros

Tapachula, Chiapas; 5 de junio.- Miles de unidades del transporte de carga, turismo, particulares, transmigrantes y locales, quedaron varadas este lunes en la Costa y Sierra de Chiapas, debido a dos bloqueos carreteros, que hasta el cierre de la edición permanecían.

En el primero de ellos, unos 250 maestros y padres de familia de la escuela CETIS 085, ubicada en el ejido Aquiles Serdán, del municipio de Huixtla, bloquearon los cuatro carriles de la carretera costera a la altura del desvío a la comunidad Cruz de Oro, en Tuzantán.

Ahí, los manifestantes cerraron la circulación con palos, piedras y vehículos, además de que desplegaron mantas y pancartas para hacer público sus inconformidades.

Entre ellas, subrayaron la falta de pago de las becas, además de que consideran que no habrá expedición de certificados por termino del ciclo escolar; debido a la actitud de la directora del plantel, Amalia Flores Barrera, quien utilizó su cargo para cambiar la contraseña que valida las becas del programa Prospera.

Indicaron que ante esas irregularidades, solicitaron oportunamente la destitución de la directora, y que la problemática la llevaron ante las autoridades educativas y de gobierno, representadas en el municipio de Huixtla.

Sin embargo, al no haber avances en la atención de sus demandas, decidieron manifestarse, apoyados por la Delegación D-11-51 de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), que por cierto, la noche de este lunes anunciaron que en las próximas horas reforzarían ese bloqueo.

Los inconformes esperan que se integre una mesa de trabajo con las autoridades, pero adelantaron que mantendrán esa postura en tanto no se destituya a la directora y se garantice el pago de las becas y la entrega de la documentación de los alumnos.

Mientras eso ocurría, otras 150 personas decidieron bloquear la carretera que une a los municipios de Huixtla y Motozintla, a la altura del crucero que conduce a la comunidad de San Dimas, del ejido Belisario Domínguez.

En ese punto también fueron colocadas piedras y palos para impedir el paso vehicular en ambas direcciones, y se desplegaron mantas de protesta.

El movimiento se lo adjudicó la organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), y en términos generales, le exigen al alcalde de Motozintla, Victor Lavalle Cuevas, cumpla con los proyectos de infraestructura que aseguran se comprometió a realizarlos.

Entre ellos se refirieron a calles de concreto hidráulico, redes de agua potable, abastecimiento de medicamentos en los centros de salud, entre otros.

Coincidentemente, indicaron que sus peticiones las han presentado una y otra vez ante las autoridades, pero que tampoco han recibido respuestas positivas.

En ambas situaciones, se preveía que al filo de la media noche se abrirían mesas de diálogo para buscar alternativas de solución.

Muchas de las unidades varadas optaron por aventurarse en caminos de extravío para evadir los bloqueos y continuar su viaje, aunque otros optaron no arriesgarse.

Ni siquiera la intensa lluvia que azotó esa región por la tarde, logró convencer a los manifestantes para que desistieran de los bloqueos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello