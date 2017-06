Roberto Borge se Escondía en un Hotel de Donald Trump; Antes Estuvo en Cinco Países

*EL EXGOBERNADOR DE QUINTANA ROO, HUYENDO DE LA JUSTICIA MEXICANA RECORRIO MIAMI, BAHAMAS, CUBA, BARCELONA Y PANAMA.

*MEXICO INICIA PROCESO DE EXTRADICION; MIENTRAS EL GOBIERNO DEL ESTADO QUINTANARROENSE PRESENTO DENUNCIA PENAL POR DESVIO DE RECURSOS EN EL ORDEN DE 5 MIL MILLONES DE PESOS.

México.- El hotel Trump International Hotel & Tower Panamá donde se hospedó 11 días el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es el más lujoso del país y ofrece a sus clientes o “invitados”, como los llama, “poseer Panamá”.

La torre tiene 369 habitaciones y suites amuebladas “de manera exquisita con un estilo elegante y cosmopolita”.

“Único entre los hoteles y resorts más bellos del mundo, el Trump Panamá presenta un nivel superior de moderna hotelería, incluyendo instalaciones para reuniones provistas de sofisticada tecnología. La terraza en el piso 13 presenta cinco radiantes piscinas con restaurantes frente al mar. El gimnasio está completamente equipado y está abierto las 24 horas del día, ofrece un respiro al ajetreo de cada día”, señala en su página de internet.

El costo del hospedaje oscila entre dos mil 732 pesos, si se trata de una habitación “deluxe” y puede llegar hasta los 36 mil 702 pesos si se trata de la suite presidencial.

Las habitaciones miden entre 82 y 145 metros cuadrados, se trata de una habitación con un “lujoso” colchón king size diseñado en exclusiva para esta cadena hotelera, ropa de cama de 300 hilos y servicio de limpieza dos veces por día, internet inalámbrico de alta velocidad y una televisión de plasma de 42 pulgadas con reproductor de DVD.

Anoche, la Procuraduría General de la República dio a conocer la detención del ex mandatario en Panamá, antes de que éste abordara un avión que lo llevaría a París, Francia.

El ex gobernador de Quintana Roo es investigado por la venta ilegal de bienes públicos. Su arresto lo llevó a cabo la Interpol. (Sun)

Denuncia Gobierno de QR a Borge por Desvío de 5 mmdp

Ciudad de México, 5 de junio.- Autoridades del gobierno de Quintana Roo presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el presunto desvió de una bolsa de 5 mil millones de pesos que fueron transferidos de manera extraordinaria a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), en el gobierno de Roberto Borge Angulo. El monto del recurso representa el 20 por ciento del presupuesto anual del Estado.

Rafael del Pozo Delgal, Secretario de la Gestión Pública en la entidad, confirmó que una vez que han concluido con la auditoria de 2015, presentaron la primera denuncia penal por la asignación extraordinaria de mil 500 millones de pesos a esta dependencia dedicada a apoyar al campo y presumen no fue destinada para este rubro.

También dijo que están por denunciar los recursos transferidos en 2016 por mil 800 millones de pesos, dado que desde el inicio de la actual gobierno estatal –en septiembre de 2016- advirtieron este presunto desvió de recursos que hicieron ex funcionarios de la administración anterior.

“Desde el inicio de la administración, advertimos el desvió de recursos que hizo el gobierno anterior entre el 2013 y 2016, período en que se realizaron transferencias de manera extraordinaria”, comentó.

Agregó que en los últimos 4 años fueron un total de casi 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto los que transfirieron a la SEDARU, convirtiéndola en la Secretaría que más recursos operaba anualmente, el 20% de los recursos del estado.

“El dinero se concentraba en la Sedaru y de haberse invertido el campo de Quintana Roo, no estaría como esta”, aseveró.

Informó que ya presentaron la demanda penal por la transferencia de estos recursos de manera extraordinaria en 2015 y están concluyendo la auditoría de 2016, por lo que en los próximos días estarán presentando una segunda demanda en este caso y seguirían con las auditorias del 2013 y 2014.

El funcionario estatal se negó a ofrecer nombres de los presuntos responsables, pero son los que estuvieron al frente de la dependencia y tuvieron bajo su responsabilidad el manejo de los recursos públicos.

Señaló que este caso no solo le pega a la SEDARU, sino también hay responsabilidad de ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), porque diseñaron un mecanismo para realizar estas transferencias extraordinarias y simularon la entrega de los apoyos e incluso se trata hasta de falsificación de documentos.

“Sacaron dinero público a través de la simulación”, insistió.

En global, agregó, se trata de unos 5 mil millones de pesos transferidos de manera extraordinaria e incluso en 2015, la totalidad de los recursos fueron entregados a través de un cheque a nombre de un solo ex funcionario

Precisó que la primera denuncia se presentó ante la Fiscalía General y ante la PGR, porque usaron mecanismo propios de la delincuencia organizada y la interrogando es ¿Dónde quedo el dinero? (Sun)