Exigen Reubicar “Albergue Belén”

Por Alta Inseguridad en Ese Sector

Tapachula, Chiapas; 6 de junio.- Un grupo de personas protestaron este martes por la mañana en las afueras del albergue para migrantes “Belén”, ubicada en la colonia San Antonio Cachoacán, para exigir a las autoridades la reubicación de esas instalaciones, porque consideran que la presencia de los migrantes en ese lugar tiene que ver con los altos índices de inseguridad en ese sector del oriente de la ciudad.

Los manifestantes desplegaron pancartas y entregaron un documento a los medios de comunicación, en el que señalan que han observado la nula atención de la Diócesis de Tapachula por no querer separar del cargo al sacerdote católico, Flor María Rigoni, encargado del albergue, ni tampoco realizar el cierre de ese lugar.

Según ellos, han denunciado oportunamente ante las autoridades delitos como robos a casa-habitación, asaltos a los transeúntes y el acoso a las niñas y las amas de casa, “que es el riesgo de todos los días de nuestra comunidad”.

Consideraron que por la sobrepoblación del albergue, a Rigoni no le ha sido posible evitar toda esa problemática y que, además, existen otras casas junto a ese refugio, rentadas por migrantes, “las cuales también regentea o se enlazan con la administración del mismo albergue”.

En la misiva, señalan que debido a sus denuncias, el presbítero se ha encerrado en reunión con los representantes de Acnur, Comar y Derechos Humanos.

“Los resultados siguen siendo las mismas actitudes de la gente extranjera, en donde hay Maras Salvatruchas y Barrio 18, y están despistando a los tres niveles de seguridad. La única opción es el cierre definitivo del albergue”, insistieron.

De igual forma relataron que históricamente ha habido 7 u 8 muertes y dos violaciones sexuales en el interior de ese lugar, “y por temor y amenazas de los mismos migrantes, muchas personas vecinas se han quedado calladas”.

Los denunciantes comentaron además que han presentado sus quejas ante las autoridades para que sean escuchados en una mesa de trabajo, pero que no han recibido respuestas positivas.

En el acto exigieron, independientemente del cierre del albergue, se investiguen las casas en renta aledañas, y que se realicen patrullajes continuos por parte de policías locales y de la Gendarmería.

Todo ello, según argumentaron, “por el aumento de asaltos en las colonias aledañas Éxtasis, Santa María la Ribera, Los Reyes y, en especial, San Antonio Cahoacán y Venustiano Carranza.

En las pancartas que desplegaron se leía: “Se les pide a los tres niveles de seguridad más atención a Tapachula”; y “Repudiamos la vagancia y ocio provocado por el Albergue Belén”.

De igual forma, “Fuera el Albergue Belén causante de la inseguridad de nuestra comunidad”; “La sociedad tapachulteca estamos cansados del desorden del Albergue Belén”, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello