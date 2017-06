Tapachultecos Contra la Inseguridad, Proliferación de Antros de Vicios, Tarifas Eléctricas y COAPATAP

*En el Marco del 7 de Junio “Día de la Libertad de Expresión”.

Tapachula, Chiapas. Junio 07.- Cientos de personas marcharon éste martes por las principales calles de la ciudad en contra de la proliferación de antros de vicio, la corrupción que aseguran hay en la Policía Municipal, el pésimo servicio del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP), el hostigamiento policiaco y la falta de regularización de predios.

El contingente partió desde la 4ª avenida sur, a un costado de las viejas instalaciones de la Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde hicieron un mitin.

El grupo lo conformaron hombres y mujeres de diversas organizaciones sociales y colonias populares, así como activistas y defensores de los derechos humanos.

Los manifestantes desplegaron mantas y pancartas, en donde expresaron sus reclamos a las instancias gubernamentales; en algunas de esa pancartas señalaron que “Tapachula es injusta, porque hay 15 zonas de tolerancia; y más de 3 mil 400 cantinas, bares, antros y tugurios”.

Así también, que “la Policía Municipal son los cobradores de los moches y cómplices de los maras”.

Mientras que en los panfletos que distribuyeron, atribuidos al Frente Amplio de Organizaciones del Soconusco (FAOS), señalan que hay inconformidad social por la ola de inseguridad que se está viviendo en ésta región del Estado.

Abordaron otros temas como los relacionados a las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el suministro de la energía, y exigieron la cancelación de los medidores digitales de esa empresa de estado.

Arremetieron en contra de las autoridades municipales por varios temas y, en el caso del Coapatap, indicaron que no solamente da un pésimo servicio a la población, y que “solamente se ha convertido en una fábrica de ricos cada término de trienio, pero por el contrario, no se le invierte ni un quinto a la infraestructura que la población necesita”.

Pidieron a la sociedad cerrar filas y poner un alto a la falta de interés de los funcionarios, “que han olvidado su principal responsabilidad y solo han mostrado su incapacidad para servir al pueblo”.

En el acto, en donde participaron agrupaciones como el Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAO-LN), la Coordinadora Comunista Proletaria y Popular (CCPP), y el Centro de Dignificación Humana, reprocharon también el aumento indiscriminado a los precios de los combustibles y de los productos de la canasta básica, impulsados por el gobierno que encabeza el Presidente, Enrique Peña Nieto.

La marcha fue pacífica y se desarrollo sin que se reportaran incidentes, y al concluir, los manifestantes adelantaron que no cesarán en sus demandas, hasta que sean atendidas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Rodolfo Hernández González/Alberto de la Cruz Aguilar,