Grupos Parlamentarios Respaldan Eliminación del Fuero en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chapas 08 de Junio de 2017.- Integrantes de diversos grupos Parlamentarios de la Sexagésima Sexta Legislatura, debatieron en la máxima tribuna del estado y manifestaron su respaldo a la iniciativa para reformar la Constitución Política de Chiapas en materia de eliminación del fuero.

Para la diputada Elizabeth Escobedo Morales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la Iniciativa representa “un gran paso en la vida democrática del estado. El espíritu de la ley refleja el interés ciudadano por exigir a representantes y funcionarios a que actúen de manera correcta y con plena vocación de servicio”.

Durante el intenso debate parlamentario, la legisladora Isabel Villers Aispuro del Partido Mover a Chiapas (PMCh), señaló que malos servidores públicos han abusado de dicha prerrogativa y por ello –subrayó- es necesaria la eliminación de la inmunidad para que todos, sin distingos, sean sujetos a la observancia de la ley.

De igual forma, en la sesión ordinaria presidida por la diputada Patricia Conde Ruiz, abordó tribuna la diputada Zoila Rivera Díaz, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) quien opinó que, quitar el fuero impulsará la rendición de cuentas y entre otros beneficios, expuso que devolverá la confianza ciudadana, ya que actualmente el fuero es visto como impunidad y privilegio, y no como una herramienta para que las autoridades cumplan con sus funciones.

En el mismo sentido, la diputada María Eugenia Pérez Fernández del Parido Mover a Chiapas (PMCh) manifestó su voto a favor de la Iniciativa y al exponer las razones de su postura, sostuvo en tribuna que los ciudadanos están cansados de escuchar de actos de corrupción por parte de funcionarios amparados en dicha figura. “La corrupción y la inmunidad han generado un profundo sentimiento de impotencia ciudadana, y por ello es necesario eliminar la figura del fuero”.

Por su parte, la diputada Rosalinda Orozco Villatoro coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que se ha malentendido y se ha abusado del fuero. Defendamos realmente a la sociedad y no a los intereses de unos cuantos, señaló. El fuero no nació para violentar leyes sino para expresarse libremente; “En aras de lograr un equilibrio entre los tres poderes debemos entrar a un Chiapas sin fuero”, sentenció.

De esta forma, la mayoría de las expresiones políticas que confluyen en la Sexagésima Sexta Legislatura, están de acuerdo en adecuar las normas que nos rigen y hacer las reformas pertinentes en materia de eliminación del fuero, tal y como ha sido propuesto. Comunicado de Prensa