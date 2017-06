Ayuntamientos han Caído en Corrupción en la Adjudicación de Obras Públicas: ERA

* FORO DE CONSULTA PARA REFORMA A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS.

* SE EVITARÁN COMPADRAZGOS, NO SE HARÁN OBRAS SIN CONTRATO Y SE REVISARÁ Y PAGARÁ A QUIENES SE LES DEBE.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio.- El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que hasta el día de hoy, muchos de los Alcaldes y Ayuntamientos en la Entidad, realizan actos de corrupción en la adjudicación de la obra pública, amparados por una ley muy ambigua que rige ese sector.

Al encabezar este viernes el Foro de Consulta Para la Reforma a la Ley de Obras Públicas en Chiapas, realizado en esta ciudad, el legislador criticó que en los Gobiernos Municipales se utiliza el compadrazgo y el amiguismo para favorecer a empresas del ramo de la construcción, e incluso, a prestanombres.

Ante los representantes de Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, en los últimos dos años se ha preparado una serie de modificaciones a la ley en el Estado, indicó, para acabar con toda esas irregularidades, dar certidumbre a los constructores, y garantizar la transparencia que exige la sociedad.

Acompañado del secretario de Infraestructura y Comunicaciones en la Entidad, Jorge Betancourt Esponda, explicó que se están llevando a cabo esos foros, con la participación de Cámaras, Colegios y organismos especializados, “para que no sea una ley hecha desde el escritorio del poder Ejecutivo o del Legislativo”.

Se pretende, insistió, “que se recojan los sentimientos y reclamos profesionales de ese sector tan importante de Chiapas”.

En el acto celebrado en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, ubicadas al sur de la ciudad, el Diputado detalló que la propuesta legislativa -hasta ahora-, es la de cambiar los procesos de transparencia y de asignación.

Así también, el de impulsar mecanismos que fortalezcan a las empresas locales, a los profesionales de la construcción de Chiapas, y la utilización de materiales y proveedores de la región.

En el planteamiento está -además- la desburocratización del proceso, la documentación y papeleo que se debe hacer para entrar a un concurso de licitación, incluso en la parte de los pagos que se generan a partir de los contratos de la obra pública.

Al concluir todos los foros regionales, que se calcula será a finales de éste mes, se someterá al pleno todas las observaciones y resultados obtenidos, y se procederá al voto de los legisladores.

“Los ayuntamientos no han entendido que hoy hay que tener mucha transparencia, y que los nuevos tiempos públicos reclaman de la integración de todos. No podemos seguir en esa sintonía, sino más bien generar una ley que los obligue, a ellos y a los contratistas, a realizar los procesos sin dejar lugar a duda de alguna irregularidad o beneficio personal”, abundó.

Ahí, ante Diputados locales y Alcaldes, el Presidente del Congreso adelantó que con la nueva ley, ya no se podrán llevar a cabo obras que no estén dentro de la planeación anual, es decir, como muchas que por capricho realizan las autoridades locales.

Con ello tampoco ya no habrá obras inconclusas, “y otros problemas similares que se van a erradicar, y que han existido durante décadas en Chiapas”.

Por ejemplo, indicó que a partir de que se aprueben esas modificaciones legislativas, ya no se asignará ninguna obra ni iniciará, mientras no tenga un contrato de por medio, ya que es un problema que ha dañado la economía de las empresas desde hace varios sexenios atrás.

Por esa incertidumbre jurídica, todavía existen adeudos a constructores desde el 2008, lamentó, y que ante esa situación, se está verificando cada uno de los casos, para buscar alguna solución, sin violar lo que establece la ley.

“Con la reforma se evitará todo eso, impedirá actos de corrupción, y privilegiará la transparencia en el uso y los destinos de los recursos del erario”, aseguró.

Durante el acto protocolario, Carlos Rodríguez Rivas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, en su calidad de organismo anfitrión del evento, presentó un proyecto para rescatar los afluentes que atraviesan la ciudad, ante la alarmante contaminación de residuos sólidos.

Apoyado en un video sobre las condiciones de los ríos, hicieron un llamado al Congreso del Estado para que se realicen acciones conjuntas, luego de que la salud de los tapachultecos y sus visitantes está de por medio.