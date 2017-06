Camioneros Locales Exigen Poner Orden en el Sector

* Son Desplazados por Foráneos.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio.- Porque las autoridades pongan orden en el servicio de transporte de camiones de volteo, principalmente por la entrada de empresas foráneas que desplazan a los locales, se pronunció un grupo de volqueteros.

El secretario general del Sindicato Nacional Revolucionario de la CTM en Chiapas, Jorge Alberto Cortés Grajales, preciso que el objetivo es que al amparo de la ley buscan que se norme el servicio en camiones de volteo y que además la mano de obra no sea desplazada como actualmente sucede en este municipio, por gente extranjera o de otros Estados del país.

Al menos en Puerto Madero, denunció, quienes prestan el servicio es gente de Puebla con 15 camiones, y desplazan a los que son de esa comunidad, quienes a pesar de que les asiste la razón, con apego a la ley, para la prestación del servicio público, no son contratados.

El secretario del Transporte, Carlos Mario Culebro, ha implantado políticas para el combate al pirataje, dijo, persiste la prestación de ese servicio de manera irregular en agravio de los que están debidamente organizados e incluidos en el padrón creado en el año 2009.

Puso como ejemplo el caso de la detención de un camión de volteo de una empresa particular que prestaba el servicio de manera ilegal, por lo que se solicitó la intervención de la Secretaría de Transporte y fue consignado al Ministerio Público.

Esta problemática no es del actual sexenio, el resultado del abandono de las anteriores autoridades que dejaron crecer esta problemática desde hace más de 25 años, manifestó.

Tapachula no tiene concesionamiento desde hace mucho tiempo, tampoco regularización y mucho menos ha sido normado el servicio público de volteos, por lo que se han organizado para actualizar el padrón al año 2017, donde todos los que son trabajadores del volante tengan derecho a una oportunidad, precisó Cortés Grajales.

Destacó que otra de las preocupaciones es el desplazamiento de la obra de mano local, toda vez que las empresas foráneas traen personal de otras partes del país y hasta de Guatemala, a quienes no les pagan las prestaciones sociales correspondientes, entre ellas el Seguro Social, excesivas jornadas laborales y bajos salarios.

“Como sindicato nacional estamos pidiéndole a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal que aplique las multas correspondientes a las empresas que violen los derechos laborales”, aseguró el dirigente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González