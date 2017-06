“El Peje” Impugnará Resultados en 45 Distritos del EDOMEX

Toluca.-El cómputo de los 45 distritos electorales del Estado de México culminó con resultados que no variaron sustancialmente los porcentajes arrojados antes por el conteo rápido y por el PREP a favor del candidato priista Alfredo del Mazo, quien terminó con 33.69 por ciento de los votos (ligeramente menor al 33.72 del PREP); Delfina Gómez, aspirante de Morena terminó con el 30.91% de los votos (30.81% arrojó el PREP); y Juan Zepeda, del PRD, que tuvo 17.89 % de los votos (arriba del 17.79% del PREP).

De esta manera, la ventaja de Del Mazo sobre Gómez es de 2.78%. El priista obtuvo dos millones 48 mil 325 votos contra el millón 879 mil 426 de la morenista. Es decir, una diferencia de 168 mil 899 sufragios.

La candidata panista Josefina Vázquez Mota terminó con el 11.28% de los votos, prácticamente el mismo porcentaje que el PREP (11.29); el candidato del PT, Oscar González registró 1.08% y la candidata independiente Teresa Castell 2.15%.

De nada sirvieron las insistentes protestas por las dudas e irregularidades que se presentaron en la publicación de los resultados del PREP para que se abriera un mayor número de casillas. El IEEM sólo autorizó una apertura de tres mil 284, a pesar que un documento del propio organismo previó una apertura mayor de hasta cinco mil casillas.

Según las cifras oficiales, el nivel de participación en el Estado de México llegó al 53%, arrojando un total de seis millones 79 mil 559 electores, de una lista nominal de 11. 3 millones de electores. El porcentaje de votos nulos quedó prácticamente igual que en el PREP: 2.89%.

Morena Impugnará Resultados en los 45 Distritos

del Edomex, con Énfasis en Cinco “Atípicos”

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que impugnarán las elecciones en los 45 consejos distritos del Estado de México por diversas causales, con énfasis en Valle de Bravo, Atlacomulco, Jipilco, Ixtlahuaca y Jilotepec, porque se registraron más votantes que habitantes.

El exjefe de Gobierno capitalino subrayo que “esto revierte el resultado” y se confirma que ganó Delfina Gómez.

“Si se cancelan esos cinco distritos se confirma el triunfo”, aseguró el tabasqueño.

“¿Qué es lo atípico de la elección? Estos cinco distritos. Son regiones más apartadas, más pobres, con más violencia y con menos población. Cosa extraña, ahí hubo un fervor cívico. ¿Qué es lo que en realidad sucedió en estos cinco distritos donde se encontró la mayoría de los votos? Aquí operó el equipo de Enrique Peña Nieto desde Los Pinos”, añadió.

De acuerdo con López Obrador, desde la madrugada del domingo 4 tomaron las urnas, compraron los votos y falsificaron las actas.

“Sólo por el grado de participación se demostró que no hubo elecciones libres. Esa zona es rural, son pueblos muy pequeños donde hay ranchos, o hubo una operación de acarreo o la participación del Estado”, subrayó.

Sobre la estrategia legal para transparentar la elección en el Estado de México, Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que al concluir el recuento en los 45 distritos no habrá sesión de cómputo estatal ni se dará constancia de mayoría y tampoco se nombrará gobernador electo.

Morena, dijo, presentará 45 impugnaciones ante 45 consejos distritales por diversas causales, y pedirá la limpieza de esos cinco distritos con comportamiento atípico. Esto se llevará a cabo entre el domingo 11 y el lunes 12, y después recurrirán al tribunal local, que tendrá que resolver las impugnaciones en agosto.

Posteriormente irán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y ya resueltas las impugnaciones, el INE tiene como fecha límite el 16 de agosto para hacer el cómputo estatal y se abre otro momento de impugnación. APRO