Se Inconforman Contra CFE por Desatención en Colonias

* Urge Mantenimiento a Postes de Luz.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio.- “Desde el 2014 se han venido firmando minutas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus funcionarios a esos acuerdos sólo les cambiaron el nombre a matrices; pero la empresa de clase mundial no cambia para bien, con soluciones, sino que cada día son más irresponsables y hasta sentimos que se burlan.

“Las matrices por el paso del excesivo tiempo sin respuestas favorables, se han tenido que cancelar con Manuel Vera, jefe del Departamento de Distribución, Ricardo García Solano y el ingeniero Yair, con quienes nos hemos acercado buscando atención para las comunidades que necesitan mantenimiento”.

Así se expresó Manuel López Cabrera, integrante de la coordinación del MUPI, quien añadió, “la CFE no atiende la demanda del mantenimiento en transformadores y líneas y esos problemas van en aumento en el cantón Esperancita, Toluquita, ejido Carrillo Puerto, El Vergel, entre muchas otras, por eso se preparan movilizaciones.

“Por ejemplo, dijo, en El Vergel desde hace 4 años se hicieron levantamientos para un mantenimiento por la CFE, darle ampliación y mejor vida a la red eléctrica, donde hay acometidas que están a 200 y 300 metros y el voltaje no llega con suficiente capacidad sustentable para alimentar los aparatos de un hogar”.

Subrayó, “por fortuna, los transformadores no se han quemado como uno de cable 50A, que suministran el fluido eléctrico simultáneo de 70 a 190 usuarios. Esas y otras demandas las hemos lleva a la CFE y hacen caso omiso, únicamente hacen firmar las minutas, hoy matrices para ellos, se ha insistido y hasta este momento no cumplen. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar