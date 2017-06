Hacienda del Estado Exhorta a Realizar Canje de Placas

* Para Evitar Multas en Julio.

Tapachula, Chiapas; 10 de Junio.- “La población debe saber que el cambio de placas de sus vehículos lo deben realizar a más tardar el viernes 30 de Junio, porque el 1 de julio, quien no lo haya hecho podrá ser parado y multado por Tránsito del Estado, Vialidad Municipal u otra autoridad competente”, dijo Luis Eduardo Guízar Cárdenas.

El declarante, Delegado Regional de Hacienda del Estado, enfatizó, “para este año sí es obligatorio realizar el canje de placas, hacer el emplacamiento de sus vehículos, en razón que el periodo sin sanción es de 01 de enero al 31 de junio en curso”.

Asimismo indicó, “en la actualidad sólo tenemos un padrón deudores de 18 mil contribuyentes que faltan por cambiar sus placas y dentro de esos hay algunos que vendieron el vehículo, no lo dieron de baja y están a nombre de otra persona”.

Precisó, “un 80 por ciento del padrón vehicular ha cumplido con el canje de placas en la región, por lo que recordamos a aquellos que tengan placas con imagen del Rey Pakal o la Corona de Chiapa de Corzo, deben realizar el trámite de pago para recibir sus nuevas placas”.

Expresó, “el canje de placas de su vehículo tiene un costo de 1,060 pesos, si es que no hay adeudos de años anteriores y hay que llevar las 2 placas, un comprobante de domicilio y su identificación oficial.

“Cuando asumí el cargo en esta Delegación teníamos un padrón de 95 mil deudores y el padrón era de 70 mil. En cada Estado el periodo normal para hacer cambio de placas es cada 3 años y en Chiapas van casi 8 años de no hacerse ese trámite”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar