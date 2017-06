Denuncian Actos de Corrupción en la Secretaría del Transporte

* Funcionarios son Señalados de Promover el Pirataje.

Tapachula, Chiapas; 11 de Junio.- “El descarado abuso de funcionarios de la Secretaría de Transporte del Estado (STE), se puede observar con los documentos apócrifos o patitos que hacen valer como buenos a cooperativas y así dejar trabajar al transporte pirata”, dijo Joaquín Morales Díaz, transportista y presidente de la Cooperativa de Productores Independientes del Soconusco.

Afirmó, “con Acuerdo Secretarial patito, en donde nadie de primer nivel firma, sólo lo hace Ybrahin Culebro Juárez, Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la STE, cuando en el 2013 el único que estaba facultado, según la ley del transporte era el Departamento de Autorizaciones de Concesionamientos o el Secretario del Transporte”.

Reiteró, “¿por qué se expide ese documento por un funcionario menor?, ¿por qué dan autorización con el documento patito y con eso en la zona alta prestan el servicio de transporte de pasaje?, además, ¿por qué las autoridades del Transporte están coludidas con ellos para que siga aumentando el transporte pirata?

Puntualizó, “hablamos de las 2 Sociedades Cooperativas de Transporte ‘Chicharras’ y ‘Soconusco’, que algunas de sus unidades circulan con documentos patitos, engañan a la sociedad y al gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha ordenado regularizar el transporte, dar lucha frontal contra el pirataje y seguridad a los usuarios.

“Pedimos y exigimos a la STE que se investiguen las concesiones y permisos con que trabajan las 2 mencionadas cooperativas, así como a toda persona o grupo que preste el servicio público de transporte con documentos patitos y de esa forma dar cumplimiento a los objetivos y ordenes del Ejecutivo Estatal”.

Abundó, “los documentos copias que exhibimos, no los inventamos, sino que nos enteramos y obtuvimos copias certificadas del Juzgado, cuando ellos se pusieron de terceros perjudicados en un amparo que promovimos contra el transporte pirata de la zona alta, de mi proyecto de trabajo y porque no me dejan laborar a pesar de tener la legalidad.

“El juez de la causa ya solicitó a la STE que ratifique la autenticidad de ese documento que señalamos de patito o falseado, y hasta ahorita no ha contestado el Secretario del Transporte o los inmediatos responsables de hacerlo ante la autoridad federal, por eso exigimos combate al pirataje y justicia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar