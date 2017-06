Falta de Fumigación en Tapachula Provoca Focos Rojos por Dengue

Temen se Incremente Número de Pacientes.

Tapachula, Chiapas; 11 de Junio.- El municipio se encuentra convertido en un foco rojo para la proliferación de casos de Dengue (clásico y hemorrágico), Zika y Chikungunya, porque no se han hecho los trabajos preventivos, informaron trabajadores de la salud.

En el Hospital Regional se encuentran varias personas internadas por cuadro de Dengue clásico y el personal médico y de enfermería teme que se incremente el número porque las autoridades no están realizando las medidas preventivas.

Es preocupante la situación y la Secretaría de Salud, con el argumento de la falta de presupuesto, desde hace varios años, ha realizado convenios con los ayuntamientos para que esas autoridades le inviertan, expliaron.

Desafortunadamente el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, precisaron, de manera irresponsable está rehuyendo la colaboración interinstitucional y se ha negado a liberar los recursos que le corresponden para la compra de más de 40 toneladas de abate.

También se tienen que adquirir en promedio 6,500 litros de combustible para surtir a las más de 20 camionetas tipo pick up que son utilizadas para la fumigación. También le ponen gasolina a las bombas que esparcen el líquido.

Las fumigaciones se hacen en tres ocasiones, es decir, una cada semana por tres semanas. Tampoco se han realizado las tareas de descacharrización.

Empleados de la Secretaría de Salud lamentaron que el titular Francisco Ortega Farrera, no se ha preocupado por disponer de los recursos de esa institución o gestionarlos ante otra instancia para realizar el barrido que urge en el municipio de Tapachula y prevenir las enfermedades por vector.

El edil Del Toro Guzmán ni el Cabildo en nada se preocupa por la presencia del Dengue, Zika y Chikungunya, toda vez que desde hace varias semanas debieron haber aprobado los recursos para el combustible y la compra del abate, pero no lo han hecho y todo parece indicar que no pretenden soltar un solo peso. EL ORBE/Rodolfo Hernández González