Sismo de 7 Grados Deja Heridos y Destrozos en el Soconusco; en Guatemala 5 Muertos y 500 Damnificados

*EN CHIAPAS EL GOBERNADOR MANUEL VELASCO EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y DESASTRE. ORDENA SUPERVISAR CASA POR CASA EN HUIXTLA, SUCHIATE Y TAPACHULA.

*EL EJÉRCITO DESPLIEGA PERSONAL DEL PLAN DN-III EN LA ZONA. MÁS DE CIEN SISMOS EN LA COSTA EN LAS ÚLTIMAS 72 HORAS

Tapachula, Chiapas. Junio 14.- Un intenso sismo que alcanzó los 7 grados en la Escala de Richter y cuyo epicentro se situó en las inmediaciones del municipio de Suchiate, ha dejado como saldo hasta el momento a 20 heridos, más de cien reubicados, casas y bardas desplomadas, carreteras fracturadas, daños en edificios públicos y escuelas, entre otros destrozos.

De acuerdo a un informe del Sistema Sismológico Nacional (SSN), el fenómeno natural ocurrió a las 02:29 horas de éste miércoles, a unos 13 kilómetros al noreste de Ciudad Hidalgo.

1 of 3

Este fue antecedido por otros dos temblores de consideración- El primero, de 5.6 grados, también en Suchiate; así como otro de 5, al suroeste de Huixtla.

A partir de ahí se desató un cadena de réplicas que han ido desde leves movimientos telúricos de 3.2 grados, a varios más, que superaron los 5.

Con ello, la región de la Costa de Chiapas, incluyendo a la frontera sur, ha sido escenario de 223 sismos en los 14 días que va del mes de Junio. De ellos, poco más de cien ha ocurrido en las últimas 72 horas.

A pesar de que hasta hoy en día no hay ninguna tecnología en el mundo que pueda predecir algún sismo, el “enjambre” de temblores que ocurrieron en el Soconusco a partir de la tarde del sábado 10 de junio, hacía suponer que se estaba liberando altas presiones y energía, y que, irremediablemente, venía al menos uno mayor.

Aunque se habla de una persona fallecida en Huixtla, las autoridades no han precisado nada sobre ese posible deceso.

Poco después del fenómeno, se emitió una alerta sísmica y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, ordenó el desplazamiento de personal hacia los municipios de Huixtla, Tapachula, Suchiate, y otros circunvecinos, luego de que los informes preliminares señalaban que en esos lugares hubo las mayores afectaciones.

Sin embargo el temblor se sintió también muy fuerte en el resto del Estado, además de Oaxaca y Tabasco, así como en todo el territorio guatemalteco, donde hay daños materiales considerables.

El mandatario encabezó por la noche una reunión extraordinaria con el Consejo Estatal de Protección Civil, para tener la evaluación puntual de los daños y seguir atendiendo a la población afectada.

INICIAN LAS EVALUACIONES DE LOS DAÑOS

De acuerdo al Secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, las personas que resultaron heridas ya fueron atendidas por el sector salud y están fuera de peligro.

Así también, que en las acciones que se emprendieron de manera inmediata, se contabilizó a 22 familias afectadas, con un total de 113 personas.

De igual forma, han sido encontradas 22 viviendas que tienen algún tipo de afectación como cuarteaduras, desprendimiento de marquesinas y, solamente dos de ellas, totalmente colapsadas.

Hay escuelas con daños parciales, dos centros de salud y tres edificios públicos afectados, además de una iglesia, un puente estatal, dos tramos carreteros, entre otros.

Según dio a conocer a los medios de comunicación por la tarde, el Gobierno del Estado ya emitió la solicitud de declaratoria, tanto de emergencia como de desastre, ante la federación.

“Hemos estado en comunicación telefónica con el Coordinador Nacional de Protección Civil, quien reiteró el apoyo del Gobierno Federal para seguir apoyando a la población afectada”, afirmó.

El funcionario comentó que en lo que va del año, Chiapas ha sido escenario de mil 330 sismos, es decir, alrededor del 25 por ciento del total nacional.

La instrucción de Velasco es que los verificadores de Protección Civil recorran las zonas afectadas, casa por casa, para que se evalúen las necesidades y se ordene las acciones a seguir.

De manera paralela, el Ejército Mexicano desplegó personal adscrito al Plan para Desastres Naturales (DN-III), hacia comunidades afectadas, como el caso de Puerto Madero, al sur de Tapachula.

Los efectivos se sumaron a la verificación de daños que lleva a cabo las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como para la atención de los afectados.

Los informes oficiales aseguran que la actividad sísmica de las últimas horas tuvo focos de poca profundidad y que los movimientos de mayor magnitud mostraron un mecanismo de fallamiento de tipo inverso, con origen en el contacto entre las placas de Cocos y la del Caribe.

Mientras se evalúan los daños ocasionados en Chiapas, el Gobierno de Guatemala confirmó daños en diversas comunidades, sobre todo en las ubicadas en la franja limítrofe con México.

Se espera que en el transcurso de éste jueves, el gobernador Velasco Coello detalle sobre los daños encontrados y las tareas a realizar.

TAPACHULA…PÁNICO Y DESTROZOS

Por su parte, el titular de Protección Civil en Tapachula, Francisco Pérez Morales, comentó que las primeras evaluaciones señalan que hay tres casas con severos daños estructurales, dos de ellas colapsadas.

Estas se encuentran ubicadas en la colonia Los Jazmines, una más frente al Edificio Consular, por la 14 norte, y otra en Puerto Madero.

Precisó que ninguna de esas tres viviendas está habitada y, por lo mismo, no hubo víctimas.

Se comprobó que una barda perimetral se desplomó en el ejido Llano de la Lima, al sur de la ciudad, y un caso similar en Puerto Madero.

En las revisiones que se hicieron a los edificios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional, el Issste, el Isstech y Ciudad Salud, no se encontraron daños y están trabajando con normalidad.

Hubo algunos cortes del suministro eléctrico, como el ocurrido en la zona ubicada en las inmediaciones del Internado No 11, al sur de la ciudad, donde un transformador presentó problemas durante casi todo el día.

Comentó que personal de las tres instancias empezó con las evaluaciones exclusivamente a cientos de escuelas ubicadas tanto en las áreas rurales como en las urbanas.

Por la tarde de éste miércoles se confirmó las primeras 15 instituciones educativas con afectaciones, la mayoría de ellas con cuarteaduras

El edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) presenta daños en paredes y otras partes de su infraestructura; mientras que en la Unidad Administrativa, no se pudo precisar si todas las cuarteaduras que presenta fueron del último sismo o de anteriores. .

Puntualizó que no hay caminos obstruidos, salvo uno que se encuentra en Pavencul, que sufrió un deslave hace algunos días y al que enviaron maquinaria pesada para abrir una brecha que permitió el tránsito vehicular, en tanto se hacen los trabajos mayores. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello