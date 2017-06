En Riesgo Comercialización de Banano por Fractura de la Carretera en Suchiate

Solicitan a las autoridades agilización de los trabajos.

Suchiate, Chiapas, 15 de junio.- La comercialización de 1, 500 hectáreas de banano de este municipio están en riesgo a causa de la fractura que sufrió la carretera por el sismo de 7 grados Richter, ocurrido la madrugada del miércoles.

El Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco, Eduardo Altúzar López, explicó que han sido informados que a partir de hoy viernes, los camiones cargados con la fruta ya no podrán transitar por esa vía.

La carretera dañada comunica con los ejidos Ignacio López Rayón, La Libertad y Miguel Alemán, situación que es preocupan porque ya no podrán sacar la fruta, porque la vía ha sido cerrada a la circulación.

Hizo un llamado al gobernador Manuel Velasco Coello para que se agilicen los trabajos y de ser posible se haga una ruta alterna, toda vez que la fruta no podrá ser sacada y por tanto no podrán cumplir a sus clientes en el extranjero.

Altúzar López indicó que Protección Civil hizo las verificaciones y determinó que la carretera quede cerrada a camiones de carga, por lo que reiteró su llamado a las autoridades. EL ORBE/Rodolfo Hernández González