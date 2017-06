Organizaciones Sociales Conforman Frente Común Contra la Inseguridad

E

*Señalan que los delitos se han incrementado rápidamente

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- Diez organizaciones sociales y cinco Asociaciones Civiles decidieron conformar éste jueves un frente común contra la inseguridad que aseguran, ha crecido rápidamente en la región Soconusco, sobre todo en Tapachula.

En rueda de prensa, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas (del Comité Promotor Cívico Ciudadano), Ángel Ibarra Tercero (del MAO-LN), y Juan Ramírez Chávez (de la Comisión Política), señalaron que esa nueva agrupación de organizaciones se llamará desde ahora Frente Amplio de Organizaciones Sociales (FAOS).

De entrada, exigieron a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que se establezcan mesas de trabajo en las que se puedan exponer temas como el de seguridad, y los relacionados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP).

En esas mesas deben participar también los cuerpos policíacos adscritos a la región, para que se presenten datos fidedignos, sobre todo lo relacionado a ese tema.

Es urgente, indicaron, que se presente una evaluación en torno a lo ocurrido en Tapachula en enero pasado, con los actos vandálicos, saqueos y destrozos que grupos de jóvenes hicieron durante varios días.

En ese informe, insistieron, debe incluirse el seguimiento que se dio a los hechos, el número de detenidos, las causas, quiénes fueron sentenciados, los volúmenes de mercancía robada, la cantidad de artículos recuperados y si fueron entregados a sus dueños, entre otros.

“Vemos que a partir de esos incidentes se ha agudizado más el tema de la inseguridad. Ha habido un reacción en cadena y estamos en riesgo. Ya no podemos caminar por las calles, retirar dinero en los cajeros o hacer nuestra vida cotidiana”, detallaron.

Ante esos problemas, vecinos de colonias populares se han organizado en autodefensas y han detenido a delincuentes y aún cuando dijeron estar de acuerdo en cuidar el patrimonio familiar y asegurar a los malhechores, rechazaron los linchamientos, como ya han ocurrido en otras regiones del Estado y del país.

Sin embargo, dijeron que a través de ese frente se vigile que los detenidos sean fichados, “porque hay autoridades que comercian y los dejan libres”.

En el acto se abordó casos de robos, asaltos a mano armada, agresiones y otros delitos que aseguran se cometen todos los días en la región.

“Es necesario que exista congruencia entre las autoridades, ya que se han venido olvidando de su quehacer y no le están dando el interés a esas responsabilidades. Sólo son anuncios de que llegó la Gendarmería y de supuestas estrategias, pero vemos con tristeza que no están dando resultados”, insistieron.

Así también, que en pleno centro de la ciudad están operando bandas dedicadas al robo a transeúntes, “y es un fenómeno que nos está perjudicando a todos”.

Por ello consideraron que es necesario establecer comités de vigilancia ciudadana, pero en coordinación con todos los cuerpos policíacos.

Señalaron además que el número de policías municipales es insuficiente para la demanda de seguridad requerida por Tapachula, y por ello ya no se están haciendo los recorridos de vigilancia en las colonias, en los que se podría abatir a la delincuencia común y organizada.

Al concluir, leyeron un documento dirigido a las autoridades, en donde les dan a conocer el nacimiento de ese frente común y, a su vez, hicieron un llamado a las Cámaras, Colegios y organizaciones sociales a integrarse con ellos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello