El Movimiento de las Placas Tectónicas Está Fundiendo el Subsuelo de Chiapas

* ORDENA PEÑA NIETO REALIZAR UN ATLAS DE RIESGOS Y UNA CARTA GEOLÓGICA DEL SOCONUSCO.

* QUE NO LES MIENTAN, LOS VOLCANES SON LA CAUSA DE LOS SISMOS, AFIRMA EL GEÓLOGO INTERNACIONAL RAÚL CRUZ RÍOS, EN ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA EL ORBE.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio.- El presidente Enrique Peña Nieto, instruyó en las últimas horas, llevar a cabo uno de los proyectos geológicos más ambiciosos en la historia del país, con el que se pretende realizar un nuevo Atlas de Riesgos para Chiapas y, en especial, una Carta Geológica del Soconusco.

En entrevista exclusiva para EL ORBE, el presidente internacional de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana, Raúl Cruz Ríos, habló sobre la urgente necesidad de contar con todos esos datos para precisar qué está provocando los sismos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en el litoral del Pacífico Mexicano.

El también Director General del Servicio Geológico Mexicano del Gobierno de la República, indicó que el sismo de 7 grados en la Escala de Richter ocurrido el miércoles en la Costa de Chiapas, así como las 135 replicas en 48 horas, es a consecuencia de la liberación de energía y presiones ocasionadas por las tres placas tectónicas que convergen por debajo de los tres estados.

Indicó que esos movimientos de las placas están ocasionando catástrofes a la humanidad, seres vivos e infraestructura, no solo en territorio mexicano sino también en los países de Centro y Sudamérica que están en el cinturón circunpacífico.

De acuerdo a la explicación del científico, al moverse y friccionarse las placas, provocan tal energía que se convierte en miles de grados centígrados y funden la tierra, transformándola en magma, que al salir a la superficie comúnmente se le conoce como lava.

Las placas han ido avanzando hacia territorio mexicano por debajo de esos tres estados, aunque no se sabe a precisión cuánto daño han hecho.

El magma literalmente ya consumió todos los posibles yacimientos de petróleo que habían en ésta región, mientras que en el Golfo, no hay placas tectónicas, y por eso todo está intacto.

Al avanzar el magma, dijo, podría activar los volcanes Chinchonal y Tacaná, en Chiapas, así como los que se encuentran en Guatemala, tal y como ya está ocurriendo en algunos casos.

Se refirió al desmentido que han hecho algunos funcionarios, en el sentido de que aseguran que los sismos en ésta región no tienen nada que ver con el cinturón volcánico.

“Que no les mientan, los volcanes son la causa principal de los sismos en toda ésta región. Debemos aprender a vivir con esa realidad y prepararnos, pero no ocultarlo”, insistió.

En la fractura que está sufriendo la tierra en ésta franja mexicana al estarse “encajando” las tres placas en su territorio, genera la liberación de energía, que se manifiesta en sismos de diversas magnitudes.

Luego lo hará por medio de gases y líquidos, y seguirá la erupción de magma a través de los volcanes, aunque para ello podrían pasar muchísimos años.

Comentó que en otras partes del mundo está ocurriendo algo similar, como en el Japón, donde la placa de Filipinas está empujando la isla y ocasionado grandes sismos.

Aunque también hay buenas noticias. Según el geólogo, la fundición del subsuelo está provocando también que las regiones involucradas, se hayan convertido en las últimas décadas en paraísos naturales, como el Soconusco

En ésta parte de Chiapas, la fundición de la tierra la ha enriquecido con minerales con grandes cualidades para cualquier tipo de cultivos, y por ello muchos de sus productos agrícolas son los más exquisitos y codiciados del mundo.

Así también, provocando la conformación de yacimientos de minerales, principalmente oro, plata, zinc, ferrita, hierro, entre muchos otros.

Esa preocupación de tener una evaluación científica de lo que ocurre, motivó al gobernador, Manuel Velasco Coello, a solicitar al Presidente Peña, a que se llevarán a cabo esos estudios, y fue aprobado.

Será algo sin precedentes. Con la ayuda de un helicóptero equipado con instrumentos de alta tecnología, se hará una resonancia sonora desde el aire, en cada metro cuadrado del Soconusco, como si se estuviera escaneando todo..

Una tarea similar se realizará a ras de superficie, para tener resultados fidedignos que se completarán con otras evaluaciones científicas.

Con ello, se podrá saber con exactitud la posición actual de las placas, la composición del subsuelo, los yacimientos de agua y de minerales, las fallas geológicas que pudieran haber, y otras herramientas científicas que permitirán tomar acciones preventivas para el futuro, a corto, mediano y largo plazo.

Los resultados serán muy valiosos también para diversos sectores, como el de comunicaciones, transportes, obras públicas, agrícolas, mineras, desarrollo económico e industrial.

El proyecto podría llevarse alrededor de seis meses, haciendo vuelos todos los días.

Raúl Cruz sostuvo éste fin de semana una reunión en Tapachula, con los sectores productivos agremiados al Consejo Estatal Agropecuario, Agroindustrial, Forestal y Pesquero.

Con ellos se analiza, desde ahora, un diagnóstico científico de la cantidad y calidad de agua en los mantos acuíferos del Soconusco, que podría exponenciar el aprovechamiento de la tierra chiapaneca. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello