Habitantes de Suchiate Exigen Orden Ante Ola de Inseguridad

* Delincuencia Mantiene en Jaque a las Autoridades.

Suchiate, Chiapas; 17 de Junio.- Es urgente que las autoridades estatales intervengan ante la ola de inseguridad que prevalece en este municipio, precisó el presidente de la colonia Centro, Javier Ovilla Estrada.

Enviaron una carta al Gobierno del Estado, dijo, porque es preocupante lo que sucede en este municipio, donde han sido cometidos varios homicidios que permanecen en la impunidad.

“Hoy vivimos en el miedo y la opresión por la inseguridad que asecha a nuestro municipio de Suchiate”, explicó.

En el documento se explica, “es necesario que los jóvenes tengamos más oportunidades de crecer y tengamos una seguridad plena para desarrollarnos en los ámbitos políticos, sociales, culturales, deportivos y educación”.

Explicaron que se desató una ola de violencia y cobró la vida de jóvenes “y no es posible que hoy usted se preocupe por recuperar los espacios deportivos para que las familias tenga una sana convivencia, y un amigo que no superaba ni los veinte años de edad se le arrebate la vida en uno de los pocos espacios deportivos que cuenta Suchiate y es visitado por nosotros los jóvenes para tener algo en que divertirnos y que hoy lamentablemente está tomado por la delincuencia”.

Es necesario que se combata la violencia y se garantice el estado de derecho, que se recuperen los espacios públicos.

“Hoy los habitantes de Suchiate vivimos aterrorizados por el crimen, nuestros amigos jóvenes están cayendo en manos de delincuentes por falta de oportunidades para continuar sus estudios, la mayoría no pude ir a la ciudad más cercana para contar con la oportunidad de continuar con estudios profesionales”, se informó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González