Se Contemplan 42 Empresas Potenciales en las Zonas Económicas Especiales: Candiani

* SE CALCULA QUE LA INVERSION DE ESTAS EMPRESAS RONDA LOS 5 MIL 800 MILLONES DE DÓLARES.

* SE AFINAN LOS DETALLES PARA LAS TRES ZEE PLANEADAS EN MÉXICO.

La próxima semana se realizará la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en la cual se van a presentar cinco propuestas a fin de que pueda ser aprobado igual número de dictámenes de este proyecto, el cual busca cerrar las brechas regionales creando nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos, desarrollen cadenas de valor y detonen una demanda de servicios locales.

Así lo adelantó Gerardo Gutiérrez Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).

Las cinco ZEE consideradas son Salina Cruz (Oaxaca), Coatzacoalcos (Veracruz), Lázaro Cárdenas (Michoacán -abarcará parte del Estado de Guerrero), Puerto Chiapas (Chiapas) y Progreso (Yucatán -como zona nicho-).

Los dictámenes, de ser aprobados por la Comisión, contarán con: definición de polígonos, políticas públicas, estudios de impacto social y medioambiental, proyectos de infraestructura y propuestas iniciales de posibles inversiones y creación de trabajo, es decir, con todo lo que pide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE), aseguró Gutiérrez Candiani.

“Estamos pensando en un futuro hacer otro polígono, eso se va a estudiar, en la parte pegada a Ixtapa Zihuatanejo, porque hay una vocación agroindustrial muy importante que queremos potencializar, así como para generar proveeduría para la industria turística”, añadió.

De acuerdo con la LFZEE, un dictamen es la resolución técnica previa con base en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina la viabilidad del establecimiento y desarrollo de una zona.

Asimismo, el pasado 9 de Febrero, en su carácter de presidente, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, presidió la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, en la que fue definida la operación de estas regiones económicas para el 2017 y 2018.

Se convocó a 13 Secretarías de Estado y dos organismos de Gobierno (Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -Conacyt-) a sumarse al proyecto.

El Jefe de la AFDZEE explicó que la Comisión aprueba los dictámenes para que ya el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realice las declaratorias correspondientes.

Final de Sexenio.

En lo queda de este sexenio (Noviembre del 2018) se materializarán las declaratorias del Presidente de las primeras cinco ZEE, la consolidación de la segunda etapa, el corredor energético Tabasco-Campeche y el inicio de la tercera, con Puebla e Hidalgo, expuso Gerardo Gutiérrez.

“Vamos a ver también el nacimiento de las zonas, no sólo de manera conceptual, sino ya en una realidad, con anuncios de inversiones y de generación de empleos, con el inicio ya de empresas que le están apostando a México y a las ZEE. La ventaja de este proyecto es que tiene una visión transexenal, está blindado.

“Para este año vamos a tener en los 10 Estados considerados, leyes de ZEE, convenios de coordinación firmados. Las empresas que se instalen dentro del polígono definido ya tienen derechos adquiridos, los protege una ley federal y una estatal así como un decreto presidencial”, amplió.

Caso Mexicano.

A inicios de mayo el jefe de la AFDZEE participó en el panel “Latin-American free zones and special economic zones: challenges on the new international trade order”, en el marco del Congreso de Zonas Francas que se realizó en Cartagena, Colombia.

“El modelo mexicano es muy completo, una de las principales diferencias con otros lugares es que no sólo se piensa en hacer una ZEE, sino también en su impacto en la zona de influencia, en un impacto de desarrollo regional. En Latinoamérica fue muy bien recibido nuestro modelo”, destacó.

Gutiérrez Candiani añadió que la visión es integral, ya que a través del tratado de libre comercio con Centroamérica se pretende crear un clúster con esta región.

Base Importante.

Actualmente hay un proceso de 42 empresas potenciales, tanto nacionales como extranjeras -de 140 en seguimiento y negociación-, que representan una inversión cercana a 5,800 millones de Dólares, expuso.

“Cada zona tiene vocaciones diferentes, vamos a cuidar mucho que no haya competencias desleales, estamos ya determinando todos los criterios para la instalación de las empresas, tenemos definidos cuáles son las ventajas comparativas de las ZEE”.

También, adicionó, se está realizando un paquete de incentivos no fiscales, como financiamiento con la banca de desarrollo, clusterización de servicios y certificaciones y capacitación.

Adicional a lo anterior, se tendrá la Ventanilla Única, para simplificar y agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar las ZEE; se tienen detectados más de 657 trámites federales, que están en proceso de regulación y simplificación.

El encargado de llevar a cabo este proyecto puntualizó que ya tienen firmados, para sumarse, a 15 organismos de servicios y a los principales sindicatos del país, por lo que sólo faltan el sector financiero y organizaciones no gubernamentales de transparencia, de rendición de cuentas y medioambientales, para la implementación de las zonas económicas. AGENCIAS