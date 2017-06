Ante el Nulo Bacheo, Población Rellena Agujeros con Escombro

De mal en peor la Administración de Neftalí Del Toro.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- Ante el nulo programa de bacheo del Ayuntamiento, la población rellena los enormes agujeros con balastre.

El secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade, anunció desde hace varias semanas que se había puesto en marcha un programa de bacheo en la ciudad, pero hasta la fecha no se ven los trabajos y las unidades automotrices siguen sufriendo desperfectos en la suspensión, precisó el presidente de la Asociación Civil Por un México Diferente, Miguel Álvarez Victorino.

Calificó de preocupante que la autoridad municipal no tome las precauciones correspondientes y realice ese tipo de trabajos antes de la temporada de lluvias, toda vez que en la actualidad, si lo hacen, el material no cumple con su función y mucho peor todavía, si es de mala calidad.

Hay calles del primer cuadro de la ciudad destrozadas y la problemática se acrecenta en las colonias de la periferia, donde hay lugares intransitables, a esto se debe agregar la ola de inseguridad, falta de recolección de basura, explicó.

El alcalde Neftalí Del Toro mantiene en el abandono al municipio, por lo que la población se encuentra sumamente molesta, ya que tampoco hay obras de beneficio social emprendidas por el Ayuntamiento Municipal.

Agregó que mientras no se hagan las rehabilitaciones con tiempo, serán obras de mala calidad cuando se realicen en época de lluvias, por lo que reiteró su llamado a Peña Andrade para que también se ponga a trabajar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González