Instala Gobierno Estatal Otras 50 Cámaras de Vigilancia en la Ciudad

* Suman 65 Para Reforzar Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- “Son muy importantes para la seguridad pública las 50 nuevas cámaras de videovigilancia que se instalan estratégicamente en la ciudad, y por eso estamos solicitando un mayor número de agentes y con más capacitación para su operatividad y eficiencia”, dijo Jorge Gutiérrez Franco.

El declarante, Presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI) en materia de seguridad pública, añadió, “gracias a las gestiones que fructificaron, el gobernador Manuel Velasco Coello donó 50 cámaras con un costo de más 21 millones de pesos”.

Abundó, “las nuevas cámaras, sumadas a las 15 que se instalaron en el 2016, con inversión de unos 5 millones de pesos, en total ahora tenemos 65 cámaras de alta tecnología, con la que se refuerza la prevención del delito y a todos nos viene a dar mayor seguridad.

“Las nuevas 50 cámaras se suman a las 67 del Estado y las 15 del municipio, haciendo un total de ampliación a 132 aparatos de video-vigilancia y que se distribuyen en lugares claves para coadyuvar en la prevención y combate de la inseguridad”.

Puntualizó, “las cámaras son giratorias y cubren determinada distancia, además, directamente están controladas por el C-4, el 911 y el Centro de Estudios de Seguridad que está allí y son los que llevan la vigilancia de todo, por eso pedimos más personal capacitado”.

Indicó, “las citadas cámaras son de alto valor probatorio desde el inicio y proceso de los ilícitos que se registren, porque los actores quedarán filmados y difícilmente las partes pueden decir que no estuvieron en el acto y eso es fundamental para integrar bien las actuaciones ministeriales”.

Recordó, “las cámaras que se adquirieron tiempo atrás, no dieron resultados por no ser las adecuadas, pues son para interiores, cuando deberían de ser para exteriores, las que tienen ciertas especificaciones para que den buen resultado, de lo contrario no servirían para nada y así fue”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar