Ordena Gobierno Estatal Ampliar el Estadio “Manuel Velasco Coello” a 25 mil Butacas

* CON ESTA CAPACIDAD, ESTÁ LISTO EL EQUIPO CAFETALEROS PARA ASCENDER A PRIMERA DIVISIÓN Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA LOS TORNEOS DE COPA, POR LO QUE NOS VISITARÁN EQUIPOS DEL MÁXIMO CIRCUITO DEL BALOMPIE NACIONAL.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- El gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, decidió aprobar el ambicioso proyecto de la segunda etapa de la ampliación del Estadio Olímpico en la ciudad, cuyos trabajos iniciaron este mismo fin de semana.

1 of 4

La idea es contar con una capacidad superior a los 25 mil asistentes, importante requisito exigido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para autorizar que lleguen a ese lugar los espectáculos deportivos de la máxima categoría nacional y de encuentros internacionales, tanto de competencia como los de pretemporada y exhibición.

Esta será la segunda ocasión, en cuatro años, en que ese recinto se ampliará para cumplir con las más estrictas exigencias del balompié, pero también para ser el ícono de la región.

Los trabajos incluyen la construcción de las dos cabeceras con todos sus servicios, que convertirán a la vieja herradura de antaño, en un óvalo con excelente panorama desde cualquier punto en su interior.

Había unas viejas tribunas a punto de caer, pero gracias a la actitud visionaria que tiene el Gobernador Velasco, el flamante estadio que ahora tenemos, con capacidad para 15 mil personas sentadas cómodamente, será ampliado a 25 mil lugares.

Al arribo de Manuel Velasco Coello a la Gubernatura, se pusieron en marcha grandes proyectos para impulsar al deporte en la Entidad y rescatar los espacios públicos.

Dentro de sus planes, el mandatario estatal manifestó al Soconusco desde el principio, la importancia de tener un estadio digno, incluso se comprometió a hacer las gestiones necesarias para traer un equipo profesional a la ciudad.

Por ello, dispuso hacer una inversión muy grande para la modernización del Estadio, en cuya primer etapa se construyeron las tribunas poniente y oriente, se colocaron butacas, escaleras y otros accesorios, así como cabinas de transmisión, alumbrado público, sistemas de drenaje, baños, locales comerciales, entre otros.

Esto permitió aumentar la capacidad de afluencia de alrededor de 8 mil personas a poco más de 15 mil y cumplir con ello los requisitos que se exigían para realizar encuentros profesionales para equipos en ascenso.

La segunda etapa incluyó la construcción del estacionamiento y otros espacios que se requerían, como un moderno gimnasio, locales comerciales, accesos, y otros.

La población aún no olvida que el equipo Jaguares de Chiapas era para que tuviera sede en Tapachula, pero Gobernadores anteriores se lo llevaron a la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez.

Con ello y el abandono, el Estadio Olímpico fue utilizado durante varios sexenios solamente para que las personas aprendieran a conducir sus vehículos, o para estacionamiento de camiones de carga, cuyos propietarios pagaban una renta diaria a las autoridades locales, pero nunca se supo a dónde iban parar esos recursos.

Tuvo que llegar Manuel Velasco para rescatar ese lugar, modernizarlo y convertirlo en lo que es hoy: el segundo recinto más grande para la práctica del futbol en Chiapas.

Para apuntalar ese proyecto, Manuel Velasco y la iniciativa privada trajeron a Tapachula, en Junio de hace dos años, al Club de Futbol Cafetaleros, en la liga profesional de Ascenso.

El presidente de esa organización deportiva, Gabriel Orantes Constanzo, se comprometió que a que el equipo llegaría para quedarse.

Para concretarlo, según Constanzo, tuvo que pasar dos años de arduos trabajos, en las que la intervención de Velasco fue indispensable.

Hoy, ese proyecto ya es el detonante social que ha unido a todas las familias de la región durante los fines de semana por las noches, al grado de que se ha obtenido el reconocimiento de la mejor porra de esa división en el país.

Desde la persona más rica hasta la más pobre, ha tenido la posibilidad de ver los partidos sin diferencia alguna, y con la garantía de que en Tapachula se presentan espectáculos familiares, con toda tranquilidad.

Un Gran Atractivo Turístico la Frontera Sur.

Esa visión de Velasco Coello y las inversiones de su Gobierno y de la iniciativa privada, han dejado atrás la marginación en la que vivió el Soconusco durante décadas.

Este sexenio estatal siempre ha tenido la responsabilidad de impulsar ese tipo de acciones y, en éste caso, al modernizar y facilitar las instalaciones del Estadio, permitió concretar las negociaciones que permitieron traer el equipo a la ciudad.

El proyecto es integral, porque incluyó utilizar al deporte como un gran atractivo turístico en la frontera sur y por ello, cada vez que hay partidos, también hay una gran derrama económica en toda la región, ya que llegan visitantes de varias partes del país y abarrotan literalmente hoteles, restaurantes y comercios.

Antes, sólo había discursos y no hechos; se utilizaban trabalenguas mesiánicos por parte de quienes no permitieron la modernización del Soconusco y el rescate de Tapachula, como la capital económica de Chiapas; ahora con las acciones emprendidas por el gobernador Manuel Velasco, se hace historia en Tapachula con obras de renombre. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello