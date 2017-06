El Soconusco no Está Solo, Porque Cuenta con Todo mi Respaldo: MVC

*MANUEL VELASCO REALIZA INTENSA GIRA DE DOS DÍAS POR LA REGIÓN.

* INSTALAN COMITÉS DE ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO Y LLUVIAS

* ENTREGAN MILES DE CERTIFICADOS PARA “TECHOS DIGNOS” Y DIVERSOS PROGRAMAS

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, inició este martes una intensa gira de trabajo de dos días por la región Soconusco, en la que encabezó la entrega de apoyos de diversos programas, supervisó obras y coordinó las reuniones de Protección Civil.

A pesar de la intensa lluvia que azotó a los municipios fronterizos, el mandatario estatal se trasladó a Cacahoatán, en donde presidió una reunión celebrada en el salón “Los Presidentes, en la que se instaló el Comité de Evaluación de Daños, en esa región, por el sismo de 7 grados del pasado 14 de Junio y por las lluvias.

En el acto, en el que participó la diputada federal, María Elena Orantes López, titular de la Comisión de Protección Civil en el Congreso de la Unión, se informó que ese Comité será el encargado de contabilizar los daños sufridos en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Frontera Hidalgo, Mazatán, Metapa, Tuzantán y Unión Juárez.

Con esas localidades, suman ya 18 municipios por los que ha sido solicitada la declaratoria de desastres en los últimos días, para acceder a los recursos del FONDEN, que opera la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Ahí, con la presencia del secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno y autoridades de las tres órdenes de Gobierno, se dio a conocer que hay una gran disposición de parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Dirección del FONDEN.

Esto con la finalidad de dar trámite inmediato a las solicitudes de declaratoria hechas por el Gobierno del Estado de Chiapas, con lo que se ha podido atender de manera inmediata a la población afectada y por ello se espera que en breve se pueda realizar las obras de reconstrucción y recuperación de la infraestructura dañada.

Se dijo además de que fueron sumamente importantes las acciones que emprendió de inmediato todo el Sistema Estatal de Protección Civil, a través de los Comités Comunitarios, porque con ello se brindó atención a la población en general.

Dentro de los puntos que se acordaron, está el de que las tres instancias realizarán la evaluación de daños de manera objetiva y lo más pronto posible, con la finalidad de permitir una recuperación más adecuada de la población y las comunidades afectadas por ese fenómeno.

Momentos después, el Gobernador, se trasladó al parque central de ese municipio donde hizo entrega de certificados para alrededor de 2 mil familias beneficiadas con el programa “Techo Digno”.

Ahí, el alcalde, Carlos Enrique Álvarez Morales, aseguró que esas acciones de Gobierno no son de relumbrón y casi no se ven, porque se hacen en el interior de las viviendas pobres de la región, y que por ello son hechas con una gran sensibilidad humana.

El Gobernador aprovechó esos momentos para convivir con miles de personas que se concentraron en esa plaza, los escucharon y saludaron personalmente, e incluso dieron respuesta inmediata a diversas peticiones del índole social.

Mientras, al Auditorio Municipal de Cacahoatán las autoridades lo reportaron a su máxima capacidad, porque también miles de amas de casa esperaban entusiasmadas la llegada de Manuel Velasco.

La llegada del mandatario causó la misma ovación y cariño que le ha dado la población desde que asumió el cargo, hace ya poco más de cuatro años.

“Sé que fueron días difíciles por lo ocurrido con el temblor de la semana pasada”, dijo Velasco al agradecer al Gobierno Federal su respuesta inmediata para la atención de las familias que resultaron afectadas.

En ese evento, el Gobernador hizo un reconocimiento público al Ejército Mexicano por su noble labor de auxiliar a los municipios chiapanecos por los problemas generados por las lluvias y los sismos.

“Que quede muy claro, ante estas adversidades de la naturaleza, la región Soconusco no está sola, porque cuenta con todo mi respaldo”, afirmó.

Más tarde, también encabezó en esas mismas instalaciones la ceremonia de entrega del programa “Bienestar para el Corazón”.

El Gobernador también estuvo en el municipio de Tuxtla Chico y en Tapachula, realizando acciones similares, siendo acompañado del diputado federal Enrique Zamora Morlet.

En esos tres municipios se instalaron también ferias de servicios, para la atención de miles de personas, en temas como el de la educación, salud, asesoría jurídica, entre otros.

Por la noche, Velasco Coello y el secretario de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado, Jorge Betancourt Esponda, supervisaron los avances de diversas infraestructuras que está haciendo esa administración en Tapachula, como el majestuoso Hospital Regional, donde se invierten más de mil millones de Pesos.

Para este miércoles, el Gobernador continuará con su gira de trabajo por diversos municipios, como Mapastepec, Huixtla, Mazatán y Tuzantán. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello