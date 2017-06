Necesario Recuperar Recursos Eliminados a Proyectos de la Región sur-Sureste: EZM

Ciudad de México; 21 de junio.- El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste y Diputado Federal por Chapas, Enrique Zamora Morlet (PVEM), se pronunció por recuperar los recursos presupuestales que se recortaron a los proyectos productivos de los nueve estados que conforman esa región, a fin de impulsar el desarrollo integral para superar la pobreza y marginación que sufre.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste (CDIRSSE) de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el legislador chiapaneco externó el compromiso para coadyuvar a gestionar el retorno de apoyos financieros y se etiqueten en el presupuesto del próximo año, ya que “no es justo” el recorte al Fondo del Sur-Sureste (Fonsur) y al Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (Fidesur).

“En la comisión de asuntos frontera sur sureste trabajamos día con día para lograr el desarrollo regional de la frontera sur. Estamos unidos por el progreso de esos nueve estados, ya que los recursos son un detonante de los proyectos que han demostrado ser exitosos, por lo que debemos trabajar de manera conjunta para apoyar a estos estados e impulsarlos para mejorar sus condiciones de vida”, enfatizó.

Sostuvo que al igual que los estados del norte tienen esos apoyos, los del sur de igual forma merecen tenerlo, ya que se ha restringido para ellos y no los han otorgado por años, lo cual no es justo y por lo tanto es necesario que ese presupuesto regrese para los estados del sur que también lo necesitan y que sería funcional para su desarrollo.

Asimismo, Juan José Zepeda Bermúdez, secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa del gobierno de Chiapas y presidente del Comité Técnico del Fidesur, precisó que ese fideicomiso desde 2009 no recibe dinero de la Federación. “Somos los estados los que destinamos recursos para su operación y se acordó, entre las nueve entidades, la convicción de generar un desarrollo regional”, dijo.

Asimismo, lamentó que el Fonsur, que durante varios periodos contempló 500 millones de pesos en el PEF, para este año, por primera vez, no tuvo destinado un sólo peso. Subrayó que se deben observar los indicadores de desarrollo del Norte, Centro y Occidente del país, que son muy superiores a las condiciones que se viven en el Sur-Sureste, y pidió que en el presupuesto del próximo año se asigne dinero para ese fondo.

Por su parte, Carlos Hernández Vidal, coordinador técnico de la CDIRSSE de la Conago, y coordinador general de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos de Tabasco, pidió no desestimar los signos de alarma en la región sur-sureste con la presencia de diversos conflictos registrados por ejemplo en Chiapas y Guerrero en diferentes momentos históricos.

“Por ello, es vital tener un enfoque regional realista en la estrategia de desarrollo productivo, porque pese a innumerables aumentos presupuestales, en lugar de abatir la pobreza y marginación se incrementan (…) Los recursos no sólo deben usarse en proyectos estatales, sino regionales para que de forma integral se inserten los negocios a las cadenas productivas.

Propuso tejer una alianza con los diputados para asegurar el logro de los objetivos de desarrollo, a fin de que las reglas de operación coadyuven a alentar nuevos proyectos, porque actualmente son demasiado rígidas e impiden que los apoyos financieros lleguen con oportunidad, convirtiéndose en un obstáculo en lugar de un pivote de promoción

Guillermo Woo Gómez, coordinador ejecutivo de Fidesur, destacó la importancia de este fideicomiso para promover nuevas plataformas de negocios en esa región, así como la necesidad de definir una estrategia para que los estados del sur-sureste atraigan inversión extranjera directa y las economías locales se inserten a las cadenas globales de valor dominadas por las empresas transnacionales respecto al resto del país e incluso con Centroamérica y el Caribe.

Apuntó que la promoción productiva del Sur-Sureste debe considerarse prioritaria en los objetivos nacionales y evitar que los recortes presupuestales frenen proyectos ya autorizados, y que otros estén paralizados, pese a haber demostrado éxito, por lo que se pronunció por aprovechar la infraestructura actual de los puertos para alentar el servicio de transporte marítimo de corta distancia, a fin de movilizar mercancías y pasajeros con regularidad y se convierta en un detonante adicional de progreso.

Urgió a vincular y organizar a los pequeños productores cafetaleros para diseñar una agenda de trabajo de recuperación de plantíos y promoción con apoyo estatal y federal, además de que los estados que por tradición se han dedicado a la producción del café (Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla) diversifiquen sus actividades productivas.

Cabe señalar, que este año se agregó al estado de Veracruz a la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste (CDIRSSE), por lo que solicitó al presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora Morlet ser tomados en cuenta para recibir proyectos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2018. Comunicado de Prensa