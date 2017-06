Aumenta la Inseguridad en Tapachula Ante la Ineptitud del Actual Ayuntamiento

* EN UNA SEMANA QUE NO ESTUVO LA GENDARMERÍA, SE DISPARÓ LA OLA DE ROBOS.

* VARIOS INDOCUMENTADOS INVOLUCRADOS EN ACTOS DELICTIVOS.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio.- La delincuencia común y organizada han rebasado la capacidad de las autoridades municipales en Tapachula; incluso, los amantes de lo ajeno actúan todos los días en pleno centro de la ciudad, como si se burlaran del Ayuntamiento o, de plano, aprovechando la ineptitud de la actual administración.

El Gobierno Federal también le dio la espalda a la frontera sur porque decidió llevarse, como siempre, a los agentes de la Gendarmería a Tuxtla Gutiérrez, y dejar desamparados a municipios como Tapachula, a pesar de que ya había el compromiso de que tendrían base en la Perla del Soconusco

“En tan solo una semana que la Gendarmería se fue de la ciudad, se disparó la ola de robos. En una sola noche fueron atracados cinco comercios y la policía ni por enterada se dio, a pesar de que fue a una cuadra del Palacio Municipal”, denunció el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro (Procentro), César García.

Dijo que Neftalí Del Toro se ha negado a recibir a los comerciantes y empresarios que reclaman seguridad y argumenta que tiene llena su agenda y sólo se le puede ver en fotografías, en ceremonias de atención a migrantes y refugiados, o con su mujer, en el DIF, pero cierra la atención a los problemas sociales y la falta de servicios públicos.

Aseguró que ya enviaron un documento al Gobierno Federal para que se reinstale la base de la Gendarmería en Tapachula y se atienda los problemas de inseguridad, “pues existe una frontera bastante porosa por donde pueden entrar los buenos, pero también sin ningún temor entran los malos, lo cual genera bastante preocupación”.

El representante de los comerciantes indicó que, aún cuando la Policía Federal ha cumplido cuando se le ha requerido, la responsabilidad de velar por la seguridad de los tapachultecos es del Ayuntamiento., aunque el Alcalde siempre le echa la culpa al Gobierno del Estado y al Mando Único.

“El problema es que a los ciudadanos no nos cuida la policía municipal. Son alrededor de 200 elementos, divididos en dos turnos de cien cada uno, menos los que se enferman y los que son utilizados en la casa de los funcionarios y oficinas, provoca que haya inseguridad en el centro y en las colonias de la periferia, y por eso los comercios nos veamos afectados”, precisó.

Según García, es preocupante el abandono en el que el Presidente Municipal ha hundido a Tapachula en el año y medio que lleva en el cargo

“Desde hace 15 días se le ha solicitado una audiencia y no han tenido respuesta. Los comerciantes nos sentimos inseguros dentro de nuestro negocio. Los datos son crudos, el mes de Mayo fue bastante terrible en la República Mexicana, y Tapachula no es la excepción, con homicidios, robos y asaltos”, abundó.

Así también, tienen conocimiento que en diversas colonias habitan indocumentados de dudosa reputación, sin que nadie los investigue o haga algo para impedir que ese número de personas vaya rápidamente en aumento.

“Tapachula necesita seguridad. No podemos seguir ofreciendo mentiras en una ciudad que es bastante complicada por la falta de vigilancia y por la apatía del Ayuntamiento”, insistió.

García hizo remembranza que al inicio de esta administración municipal, habían unos 300 policías, pero que al aplicarles las pruebas de control y confianza, se fueron unos cien a la calle, y no fueron sustituidas esas vacantes, pero tampoco se sabe a dónde están los recursos de esa nómina.

Lamentó la falta de transparencia del Alcalde y de su séquito que actualmente se aferran de la ubre gubernamental, así como de las autoridades contraloras, porque le han permitido de todo.

Cada vez que alguien le recrimina al Edil sobre la alarmante inseguridad en Tapachula, se pavonea diciendo que los responsables de todo eso es el Mando Único, y que él no tiene nada que ver.

Eso contradice a lo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró apenas este viernes, al señalar que la seguridad pública es un asunto de Estado y no solo de un orden de Gobierno.

Recalcó que es prioritario que las Entidades y los Ayuntamientos asuman su responsabilidad constitucional y actúen con inmediatez y sentido de urgencia, es decir, que no se quieran lavar las manos.

Los Maras se Apoderan de Tapachula.

Mientras que el Alcalde se preocupa más por invadir las calles, parques, mercados, banquetas y otros espacios públicos con comercio ambulante y muy pronto con parquímetros, la Mara Salvatrucha se ha apoderado nuevamente de Tapachula, como en los tiempos del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

Como prueba de ello, a principio de este mes la Gendarmería hizo operativos en contra de esa y otras bandas delictivas, lo cual dio como resultado la detención de muchos de ellos.

Días después volvió a lo mismo de siempre. Los Maras habitan en casas abandonadas en fraccionamientos y en colonias populares, desde donde salen a cometer sus fechorías sin que alguien los pueda detener.

En menos de dos años Tapachula ha ido cayendo en la ingobernabilidad. No hay control; por el contrario, hoy hay más bardas pintarrajeadas por los delincuentes, que anuncios de obras y resultados gubernamentales.

La población está a merced de los asaltantes. Las acciones relevantes del Presidente Municipal, se concretan en instalar otra vez comercio informal en el malecón del río Coatán.

Durante una década, Del Toro buscó ser alcalde de Tapachula y perdió una y otra vez. Sin embargo, su mayor fracaso no fue esa historia, sino ahora que ya está en el cargo.

A los problemas de inseguridad, caos vial en el centro de la ciudad, el ambulantaje, la falta de obras, la proliferación de antros de vicio, prostitución a unos metros de la Presidencia y las altas tarifas de agua potable, habría que sumarle la irresponsabilidad para afrontar los problemas prioritarios de la sociedad.

A esa ineptitud se le pueden agregar también otras dependencias, como el Instituto Nacional de Migración (INM), que por alguna circunstancia dejó de realizar los operativos en contra de extranjeros ilegales en las calles de la ciudad, aún cuando para eso se les paga.

La omisión del INM y el desinterés del Gobierno Municipal, da como resultado que deambulen cientos de indocumentados sin oficio ni beneficio alguno y que en los índices delictivos del municipio, cada vez sea mayor la participación de extranjeros.

Se ufanan al decir que cuidan a ese tipo de migrantes pero, sin embargo, a los alrededor de 6 mil centroamericanos que entran diariamente a Tapachula con la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), y que llegan con fines comerciales o turísticos, ni les hacen caso. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

De última hora: en la noche de ayer se desató una balacera en la 5ª Privada Sur, entre Central y 2ª Oriente, dejando como saldo la muerte de un joven, así como otra persona herida de gravedad. Los hechos ocurrieron frente a conocida empresa de venta de autos, en el primer cuadro de la ciudad. Ver información completa en la página 61.