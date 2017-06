Grave Desabasto de Medicamentos en Hospitales del ISSSTE en Chiapas

*Protestan Derechohabientes y Trabajadores.

Tapachula, Chiapas; 24 de Junio.- El desabasto de medicamentos en los hospitales del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado en Chiapas (ISSSTE), ya es una situación grave, según denunciaron derechohabientes y los propios trabajadores de esa institución de salud,

Para ejemplo, lo que ocurre en el Hospital de Tapachula “Dr. Rodolfo Nettel Flores”, donde los usuarios precisan que los médicos en ese nosocomio les entregan la receta, pero cuando van a surtirlos a la farmacia, les informan que no hay en existencia y que regresen posteriormente, como si las enfermedades pudieran esperar.

Sin embargo, cuando regresan les vuelven a decir lo mismo una y otra vez, por lo que terminan por adquirirlos con sus propios recursos económicos, y en el margen de sus posibilidades.

En muchas de las ocasiones se trata de enfermedades crónico degenerativas y no tienen la posibilidad de esperar, porque sus vidas están de por medio.

Lamentaron que el aún delegado del ISSSTE en Chiapas, Rafael Ceballos Cancino, no esté cumpliendo con su responsabilidad de hacer funcional la institución, toda vez que de sobra está enterado de las carencias, ya que las protestas han sido constantes y públicas.

Ceballos, fue diputado federal del PRI, después legislador local plurinominal del PRD, luego se fue al Convergencia y más tarde a otro partido político, además de ser funcionario de todas las confianzas del ex gobernador, Juan Sabines Guerrero.

Ante la indiferencia de ese funcionario, los derechohabientes han hecho un llamado al Gobierno Federal para que se atienda el desabasto de medicamentos y, de paso, se investigue a dónde van a parar los recursos destinados para la compra de medicinas en el ISSSTE en Chiapas.

Lo peor de todo es que los propios trabajadores han tenido que manifestarse en las calles para expresar esas y otras irregularidades.

Apenas hace unos días, sindicalizados del ISSSTE de Tapachula, marcharon por las calles de la ciudad y desplegaron mantas y pancartas para que la sociedad se enterara de lo que pasa en el interior de esas instalaciones, sobre todo por el desabasto de medicamentos, así como de material de insumo y consumo.

En la manifestación expresaron que esas carencias les impiden cumplir eficientemente con su trabajo y se afecta a los usuarios.

Coincidieron en que son lamentables las condiciones en las que se trabaja en la clínica de Tapachula, ya que el servicio que se brinda no es el óptimo.

Asimismo, exigieron a Ceballos que cumpla con las condiciones generales de trabajo, e insistieron que no cuentan con el equipo necesario, medicamentos ni insumos para ofrecer servicios de calidad.

También denunciaron que desde que tomó el cargo como delegado, supuestamente se ha presentado una serie de irregularidades que, por alguna razón, nadie investiga.

Mientras, en la guardería del ISSSTE de Tapachula, aseguran que se cuentan con muchos problemas, como el de la subestación eléctrica del inmueble y a pesar que se cuenta con los dictámenes de riesgo emitido por parte de las autoridades de Protección Civil, el delegado no quiere atender el asunto. EL ORBE/Rodolfo Hernández González