Continúan las Ejecuciones, Asaltos, Robos a Comercios y Casa-Habitación en la Ciudad

* SEMAFORO DELCTIVO NACIONAL COLOCA AL MUNICIPIO ENTRE LOS MAS INSEGUROS DEL SURESTE.

* POBLACIÓN PADECE LA INSEGURIDAD Y FALTA DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

Hasta el gremio periodístico ha sido víctima de la delincuencia.

Sea por líos de faldas, ajustes de cuentas, venta de drogas, la ciudadanía está a merced del hampa por los delincuentes que operan en la región.

Tapachula, Chiapas; 25 de Junio.- El 15 por ciento de los 215 homicidios que ocurrieron en Chiapas en los primeros cinco meses del año, al menos los que se tienen oficialmente registrados, se perpetraron en Tapachula.

De acuerdo al último informe del Semáforo Delictivo Nacional presentado éste fin de semana, en la lista le siguen los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y Suchiate, cada uno con el 6 por ciento.

Con esas cifras, Tapachula se coloca en primer lugar en ese tipo de delitos en la Entidad, que comparado con el mismo periodo pero del año pasado, representa un aumento del 28 por ciento.

Ese balance de lo que ocurre con el tema de la inseguridad en territorio nacional, coloca a este municipio entre los más inseguros del sur de México.

Mientras que en el caso de las extorsiones, se contabilizaron 15 casos en Tapachula, es decir, un 33 por ciento de todas las ocurridas en el Estado y un 80 por ciento más que en el 2016.

Además, de los 707 robos a vehículos denunciados en Chiapas de Enero a Mayo de este año, 115 fueron en Tapachula, alrededor del 16 por ciento del gran total, con un incremento de 13 por ciento si se compara con lo ocurrido en ese periodo pero del año pasado.

También se informó que hubo 46 casos confirmados de robos a casa-habitación, un 15 por ciento de los ocurridos en la Entidad.

De igual forma, de los 356 robos a negocios, 51 fueron perpetrados en Tapachula, que es más o menos un 14 por ciento del global, y casi 50 por ciento más que el año pasado.

Lamentablemente, en lesiones también Tapachula está en los primeros lugares con 66 de los 301 ocurridos. Esto es un 22 por ciento del total.

Y aún cuando se guarda mucho la discreción, en esos cinco meses se denunciaron 187 ataques sexuales en la Entidad, 27 en Tapachula.

Cabe mencionar que hay muchos municipios en el Estado, contrario lo que está ocurriendo en Tapachula, que no solamente aprobaron las siete mediciones en seguridad, sino que también lograron reducir considerablemente los delitos, incluso algunos a cero.

Entre esos municipios que no tienen problema en el control de la inseguridad están, por ejemplo, Cintalapa, Chilón, Las Margaritas, Motozintla, Ocozocoautla, Salto de Agua, entre muchos otros.

Son Hechos, no Cuestiones Políticas.

Ojalá que esas cifras solamente reflejaran la ineptitud de las actuales autoridades municipales y el solapamiento de los Comités y organismos de seguridad y participación ciudadana, pero no, realmente son hechos.

En las últimas horas, Tapachula se ha destacado a nivel estatal por los hechos de sangre, y por la impunidad con la que están operando las bandas delictivas a plena luz del día y en el mismo centro de la ciudad.

Por ejemplo, vecinos del fraccionamiento “Buenos Aires”, al sur de la ciudad, reportaron a los cuerpos de emergencias que en un terreno baldío se encontraba el cadáver de una mujer, de alrededor de 45 años de edad, de quien no se pudo precisar si fue atacada sexualmente, porque no hubo médico forense.

Otra muestra de ello es que en la colonia Teófilo Acevo 2, tres personas, hasta el momento desconocidas, arribaron al domicilio del señor Gilberto Pérez y, sin más, lo ejecutaron a balazos.

Así mismo, el viernes por la noche, tres sicarios asesinaron a tiros a un hondureño y a su pareja, en pleno centro de la ciudad, justo en la 5ª Privada Sur, entre Central y 2ª Oriente, ante la mirada atónita de los transeúntes.

La sumisión de los Regidores -de todos los partidos políticos representados- que integran el Cabildo, también ha permitido que la delincuencia opere a unos metros de sus oficinas y la del alcalde, Neftalí Del Toro Guzmán.

Quizá preocupados por reelegirse el próximo año o ver la manera de seguir en algún cargo de elección popular o administrativo, han descuidado el trabajo que les da de comer.

Como si se tratara de una burla o de una prueba fehaciente de la ineptitud de quienes están al frente de éste Ayuntamiento, un grupo de delincuentes arribaron al centro de la ciudad, y a unos metros de la alcaldía montaron su base de operaciones.

En un ratito, rompieron candados y simultáneamente robaron cinco comercios ubicados en la 10a. Avenida Norte entre la 5a. y 7a. Calle Poniente, y eso que en teoría todo ese sector está resguardado por policías que cuidan el Palacio Municipal y por las famosas cámaras de vigilancia.

Los delincuentes operaron con tal cinismo, descaro e impunidad, que hasta se dieron el lujo de probarse zapatos a su medida y elección para llevárselos, y de paso, 40 pechugas de pollo para la despensa.

Otros delincuentes, como vieron que es sumamente fácil robar en las inmediaciones de las oficinas de la Presidencia Municipal, también tomaron el ejemplo.

De esa manera, quebraron los vidrios de los aparadores de la tienda Almacenes Principado, a unos metros de la alcaldía, y se robaron prendas de vestir.

Mientras tanto, muy cerca de ahí, justo en la 1ª Oriente entre Central y 1ª Avenida Norte, una joven fue atacada y herida gravemente con un picahielo en el interior de su domicilio, luego de que intentó resistirse a un asalto.

Sin embargo nada pudo hacer para evitar que dos personas se llevaran cosas de valor y huyeran tranquilamente por las calles del centro tapachulteco.

También un par de delincuentes, hasta el momento desconocidos, asaltaron violentamente el negocio de venta de pescado ubicado en la 7a. Avenida Sur, esquina con 20 Calle Oriente, en donde obtuvieron un botín -según las víctimas- por más de 8 mil Pesos.

Con armas de fuego y casi cerca de las tres de la tarde, los ladrones amagaron al personal que se encontraba en esos momentos laborando, y les quitaron el dinero de la venta del día, para después huir a bordo de una motocicleta.

La delincuencia operó a sus anchas, al grado de que también se robaron varios vehículos en diversos puntos de la ciudad, como la pick Nissan, con placas de circulación CW-64- 889 del Estado de Chiapas, estacionada afuera de la Escuela Secundaria Federal No. 4.

Así también, un Dodge Dart K, con placas LYR-60-69 del Estado de México, fue sustraído del domicilio ubicado en la 11 Avenida Norte entre 3a. y 5a. Calle Oriente.

El robo a casa-habitación se está haciendo también algo normal en Tapachula, y para muestra lo ocurrido en los últimos días.

En el condominio Primavera, ubicado por la colonia El Porvenir, los ladrones se llevaron un botín de alrededor de 130 mil Pesos, entre aparatos electrónicos y dinero en efectivo.

Quienes cometieron el atraco ocurrido alrededor del mediodía, se llevaron cargando una pantalla de plasma de 50 pulgadas, dos computadoras y otros bienes, sin que nadie se percatara de lo ocurrido.

El gremio periodístico también fue blanco de la delincuencia este fin de semana, ya que los amantes de lo ajeno se introdujeron a los domicilios de dos comunicadores, y se llevaron cosas de valor.

Todo esto sin contar con los delitos que no se denuncian, porque la sociedad cada vez confía menos en sus autoridades municipales, en los Ministerios Públicos y peor, en la Policía. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello