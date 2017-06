La CFE Incumple Acuerdos Pero Intenta Imponer Medidores Digitales

* Denuncian Colonos de “El Vergel”

Tapachula, Chiapas; 25 de Junio.- “La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue sin cumplir las matrices o minutas que firma, como en el caso de la colonia El Vergel, con más de 4 años sin resolver su problema de baja tensión de los transformadores y algunas otras cosas”, dijo Rodolfo Cruz Barrios, asesor del MUPI.

Indicó, “pedimos la revisión de esos acuerdos, ya que vemos con preocupación que la gente en extrema pobreza pide a gritos irse a la resistencia del no pago de la luz, sin embargo, tratamos de agotar el diálogo con los funcionarios de la CFE; pero ellos no cumplen”.

Señaló, “hemos pedido a la Subsecretaría de Gobierno del Estado en la Costa, que nos acerque para una reunión con la CFE, mientras desde hoy entramos en apoyo solidario con los compañeros que están en lucha en San Cristóbal de Las Casas y que de cortarles la luz, se volvería un problema social porque son miles los afectados”.

Subrayó, “es preocupante, porque mucha gente se queja de que arbitrariamente les han ido a quitar los medidores, cuando a nosotros en algunas de las pláticas nos afirmaron los funcionarios que iban a pedir la anuencia del dueño para quitarlos y poner los nuevos medidores digitales.

“Ante esa situación nos estamos organizando varios municipios de la Costa, Sierra y Soconusco, para pedirle al gobierno federal y estatal que ya cese el alza de tarifas de la CFE porque los usuarios no pueden pagar”, expresó.

Indicó, “deben saber los de la CFE que más que temor a demandas y detenciones, la gente está incontenible en su malestar y si no se sabe encontrar una salida a la problemática, luego vendrán las movilizaciones y eso no lo queremos, por eso apelamos al diálogo y solución.

“En visitas de campo hemos demostrado a la CFE cómo están de deteriorados los postes de luz, lo mal que están los transformadores, las bajas y altas tensiones sinceramente están hechas un desastre; pero los cobros son de lujo, y hay muchas cosas de las que estamos en desacuerdo”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar