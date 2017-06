Concesionarios de Combis se Apoderan del Estacionamiento en el Mercado Soconusco

El pase a la 2

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio.- “Los concesionarios y choferes de la ruta del transporte colectivo Zócalo-Estación-Galaxias, causan muchos desmanes en su base o terminal de la Avenida Central Sur, frente al mercado ‘Soconusco’, por lo que hemos pedido que ponga orden José Williams Narcía Álvarez, delegado de la Secretaría de Transporte; pero es una nulidad, no actúa y mientras, se acrecientan los problemas”.

Así se expresó Marina Aguirre López, presidenta de la Asociación Impulsora en el Desarrollo de Mercados de la Región del Soconusco, A.C. (AIDMRS), quien añadió, “ahora sabemos que los irresponsables de esa ruta desde el pasado jueves dejaron de entrar a su base en la colonia Colinas del Rey, y los mismos abusos cometen a los pasajeros”.

Precisó, “los choferes invaden el área de estacionamiento del mercado, se emborrachan y orinan entre las combis, arrojan basura en la banqueta, usan aparatos de sonido a todo volumen, se la mientan y agreden entre sí, chulean groseramente a las damas, aceleran fuerte sus combis y todavía hacen reparaciones en la calle”.

Abundó, “todos esos desmanes de los colectiveros nos dañan porque ahuyentan a nuestro público consumidor, primero porque generan caos vial, los que tienen vehículos no encuentran lugar para estacionarse y entrar hacer sus compras; otros, al pasar por las combis tienen que soportar los gritos de groserías y no les pueden decir algo porque agreden.

“A toda esa irresponsabilidad de los concesionarios y choferes que nos llegaron a invadir el estacionamiento natural del mercado, se suman a los problemas que ya tenemos con el abandono e inseguridad que igual ha ido en aumento dentro y fuera del centro de abastos, por eso pedimos se active la Caseta de Vigilancia ubicada frente al mercado.

“Le hemos propuesto a los choferes de combis que nos apoyen despejando esa parte del mercado para que se estacione la clientela y se vayan a ocupar el área donde antes se estacionaban los camiones de la Zócalo-Estación y de esa manera nos llegue más clientela, como a ellos más pasajeros; pero no hacen caso y la situación se ha vuelto intolerable”, dijo.

“Por lo tanto, afirmó, buscando atención con solución a la falta de acción de Tránsito del Estado y Vialidad Municipal como del Delegado de la Secretaría de Transporte, pedimos intervención de la Subsecretaría de Gobierno del Estado de la Zona Costa, pero pasa el tiempo sin obtener respuestas y nos obligan a organizarnos para salir a protestar”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar