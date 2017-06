Colonias más Conflictivas: Indeco, Octavio Paz, Antorcha y Primavera

*Exigen Operativos Policíacos

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio.- “Integrantes del Frente Amplio de Organizaciones del Soconusco (FAOS), en reunión con mandos policiacos de las instancias de Gobierno como del COMSEP y COCOPARCI, recibieron informes de su actuar; pero no los convencieron, por eso les exigieron concretar resultados en prevención y combate a la delincuencia”.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, de la comisión política del FAOS, dijo, “hemos tenido una reunión que si no ha sido rica en resultados, de las estadísticas de los delitos que acontecen, sí es un primer acercamiento con autoridades policiacas; pero lo que más importa que den resultados de la delincuencia que cada día se va incrementando”.

Indicó, “es necesario que la sociedad, nosotros como tales, vamos a presentar propuestas y para ellos presentaremos un proyecto de trabajo para responsablemente ir desarrollándolo paso a paso conjuntamente con las autoridades de las 3 instancias de Gobierno.

“En esta reunión hicimos énfasis en el establecimiento de los comités ciudadanos de vigilancia, pero que tengan un marco legal reconocido por los 3 niveles de la Seguridad Pública y de alguna manera contribuya en lo que es la colonia para mantener comunicación entre los vecinos para detener a delincuentes de robo en casas habitación”.

Añadió, “igual que hayan cuadra por cuadra de la ciudad para detener a los robos de celulares, laptops, asaltos a mano armada no sólo en el primer cuadro de la ciudad, y pretendemos sea junto con el comercio organizado como el local, empresarial y los corporativos”.

Enfatizó, “el objetivo de la propuesta es intentar contribuir a que la ola de delincuencia baje sus índices y que hasta este momento no conocemos por qué no se nos dio esa respuesta en esta reunión donde buscamos el diálogo con las autoridades, y no solamente que su trabajo lo digan de palabra, sino que lo demuestren realmente con los hechos, y para eso el próximo 14 de julio sostendremos una segunda reunión”.

Juan José Ramírez Chávez, indicó, “la delincuencia aumenta, mientras las autoridades hablan mucho y del dicho al hecho hay mucho trecho, por eso los resultados son diferentes, vemos que en el primer cuadro de la ciudad en comercios, hay asaltos, robos y homicidios”.

Indicó, “en las colonias vemos que se forman grupos como en Guatemala que les llaman bandas, maras, clicas, y nosotros como ciudadanos de Tapachula, no queremos llegar a eso y precisamente por eso se ha conformado el FAOS, para que las corporaciones trabajen y den resultados”.

Puntualizó, “las colonias más conflictivas son la INDECO, Octavio Paz, Antorcha Vivah, La Primavera, en la zona norte por el Club Campestre, Janeiro, Loma Linda y otras en donde hemos entablado pláticas con sus dirigentes y nos dicen que es raro que pasen las patrullas y sólo algunos tienen al vigilante a base de cuotas que no es autoridad”.

Alberto Ibarra, precisó, “la situación esta crítica porque como aquí se dijo por las autoridades que no cuentan con recursos suficientes ni para lo elemental que es para la gasolina en patrullas, además de que en algunas corporaciones policiacas no hay conciencia.

“Verdaderamente no se está atacando a la delincuencia sino a la ciudadanía, a los más pobres y trabajadores, porque lo vemos con los conductores de vehículos, a los que les exigen en exceso, mientras que los delincuentes circulan en automotores y motocicletas sin ser molestados y allí están los constantes asaltos por toda la ciudad”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar