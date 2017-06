Drenajes Colapsados Deja Constructora en Huixtla

En el Fraccionamiento “El Pedregal”

Huixtla, Chiapas; 27 de Junio.- Alrededor de 70 familias de las 150 casas que fueron construidas en el fraccionamiento denominado El Pedregal, que por mala planeación de su infraestructura, actualmente sufren inundaciones cada que llueve, el agua sube cerca de un metro de altura provocando gran contaminación, ya que son agua negras, debido a que los drenajes están totalmente saturados de desechos.

Lo anterior fue comprobado, ya que los vecinos comenzaron a destapar las coladeras, dándose cuenta que están saturadísimos de desechos de pudrición, provocando que no puedan fluir las aguas negras y pluviales, ya que durante más de ocho días que estuvo lloviendo constantemente, estuvo inundada la comunidad y hasta este momento la empresa Constructora “Crece en Firme” no da señales, no se responsabiliza, es más, saben de otros fraccionamientos construidos por esta empresa que se encuentran en las mismas condiciones, ya que los drenajes en vez de que fluyan hacia abajo, lo hacen hacia arriba. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal