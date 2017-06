Exorbitantes Cobros de CFE en Escuelas; en la Preparatoria Tapachula de 15 a 90 mil Pesos

* ESTAMOS HASTA EL HARTAZGO CON LOS ALTOS COSTOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA LA PARAESTATAL, DECLARAN INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA.

*SOLICITAN INTERVENCIÓN DE LAS TRES INSTANCIAS DE GOBIERNO PARA EVITAR MAS ATRACOS A LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chis., 28 de junio.- “Nos inconformamos porque ya estamos hasta el hartazgo con los altos costos de la energía eléctrica que suministra la CFE a la Escuela Preparatoria No. 1 Tapachula, ya que los cobros en los recibos han llegado muy elevados y eso afecta la economía de los padres de familias y la educación”, afirmó Vidain Flores, miembro de la directiva de padres.

“Ante esa situación hacemos un llamado a las 3 instancias de gobierno para que busquen solucionar esta problemática, ya que antes los recibos llegaban con cobros de 10 A 15 mil pesos y de un bimestre a otro empezó a llegar de 80 a 90 mil pesos”, aseguró el declarante.

Remarcó, “son costos muy elevados que dañan la economía familiar, y si no se pagan cortarán la luz, lo que afectaría también los equipos y servicios de enseñanza en la parte administrativo; incluso se han hecho revisiones en la red eléctrica para descartar algún desperfecto que origine los desajustes en las tarifas eléctricas, pero todo está en buenas condiciones, por lo que creemos que es un abuso de la CFE”.

Enfatizó, “coincidimos todos en el plantel que los excesivos cobros como las altas tarifas que se han ido incrementado sin la debida justificación son a consecuencia de la Reforma Energética, además de que de una u otra manera el gobierno está quitando el subsidio a las escuelas, lo cual nos afecta mucho”.

“Hacemos esta denuncia porque consideramos que así están todos los planteles, y si no hay dialogo con la CFE y demás autoridades, en un momento dado por toda esa carga económica que daña la educación, tenemos que movilizarnos y coordinarnos con la resistencia civil, como lo ha hecho el MUPI”, remarcó.

Reiteró, “el hartazgo es demasiado en contra de la CFE, principalmente porque los salarios son precarios, el poder adquisitivo se ha perdido, los precios de la canasta básica se han incrementado, hay falta de empleos y en fin todo se vuelve un caos económico para los padres de familia, lo que hace un futuro incierto en la preparación de nuestros hijos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar