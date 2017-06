Exigen Cárcel Para Seudolíderes Invasores del Predio “Solo Dios”

*Romeo Ibarra y Ángel Alberto Ibarra Tercero Someten a Colonos.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio.- “El predio ‘Solo Dios’, invadido por Romeo Ibarra y Ángel Alberto Ibarra Tercero y que denominaron colonia Rivera Maya, a 3 años de liberarse orden de aprehensión no se ejecuta, y ahora sorprenden a las autoridades con la defensa de la inseguridad a través de la organización FAOS”, dijo Antonio Pérez Rodríguez, legítimo propietario del citado predio.

En rueda prensa, mostrando el expediente y escrituras, subrayó, “la situación que prevalece en la colonia es de tipo social, porque aquí quienes hacen declaraciones como Patricia Figueroa, se acercaron a tener contratos privados conmigo para regularizar sus lotes dentro de la colonia.

“El problema de siempre ha sido que Romeo Ibarra y Ángel Alberto, tienen a la colonia secuestrada, no permiten que los colonos se acerquen al CEJA y luego mi nombre, el de Claudia Rojas y Dolca de León, están exhibidos públicamente en una manta que está en la colonia y nos responsabilizan de lo que les pase”.

Abundó, “todo lo que expresa la manta no es totalmente cierto, además, siempre que se llama a la policía por algún auxilio, ésta se niega porque dice que es una colonia irregular, por eso decimos ¿en dónde están nuestras garantías individuales que contempla la Constitución Federal?”

Indicó, “por eso estamos luchando e invitando a los colonos que todavía no se han querido acerca al CEJA para que podamos dialogar, ya que estoy en la mejor disposición de poder llegar a un acuerdo con los que de verdad quieren su patrimonio para su familia, y en ningún momento me estoy oponiendo o declarando hacer un desalojo”.

Patricia Figueroa Hernández, presidenta de la colonia, dijo, “Ibarra Tercero, invasor del predio, es un delincuente con orden de aprehensión LA-458/2014; pero nos sorprende que ahora se proteja con la exigencia del combate a la delincuencia, cuando él junto con Romeo Ibarra y otros deben estar en la cárcel.

Asimismo la representante de la Asociación Civil la Verdad y la Justicia, dijo, “Juan José Ramírez y Eduardo Evaristo Ángeles, son los que junto con los invasores crearon la organización FAOS para protegerlos, enarbolando el problema de la inseguridad.

“Ahora resulta que en reunión con autoridades, al invasor con orden de aprehensión, les permiten hablar de inseguridad y quien sabe con qué fines. Irónicamente, un delincuente hablando de delincuencia, estableciendo con esto la falta de derecho y la anarquía que prolifera en las comunidades gracias a esos seudolíderes sociales”, dijo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar