Persiste la Escasez de Medicinas en el ISSTECH

*Denuncian Derechohabientes.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio.- Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), denunciaron que persiste la escasez de medicamentos en la clínica hospital de esta ciudad.

Acusaron a las delegaciones sindicales de la Sección 40 de ser apáticas a la problemática que afecta severamente a los pacientes que ven afectada aún más su salud ante la falta de medicinas.

Precisaron que el director de la clínica de esta ciudad, Jordán Antonio Gómez Quevedo, cuando le van a reclamar por la falta de medicamentos y de otros materiales, se lava las manos diciendo que de Tuxtla Gutiérrez no le surte.

Otra problemática es que los servicios de los que carece el ISSTECH tampoco los subrogan a pesar de que es obligación de esa institución de hacerlo, no teniendo otra opción que hacer los desembolsos.

La situación es grave y pone en riesgo la salud de los pacientes que acuden a esa clínica, aseguraron varios de los pacientes que ven con impotencia la negligencia de esa institución.

El equipo de Rayos X no funciona, la ambulancia siempre está sin gasolina, y no hay comida para los hospitalizados. EL ORBE/Rodolfo Hernández González